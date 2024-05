In rund 500 Pfälzer Orten und Städten stimmen die Wählerinnen und Wähler am 9. Juni über die Neubesetzung ihres Gemeinderats ab. Welche Partei oder Wählergruppe in Ihrem Ort die Nase vorn hat, können Sie am Wahlabend bzw. in den Tagen danach auf dieser Seite verfolgen.

Rufen Sie in folgender Grafik Ihren Ort auf, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Klicken Sie dazu in das Suchfeld (in der Grafik links oben) und wählen Sie Ihren Ort aus. Sie können die Anfangsbuchstaben des Ortes eintippen, um die Auswahlliste zu reduzieren.