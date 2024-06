Beim AfD-Landesparteitag wird die Führungsspitze der Partei ohne Gegenkandidaturen bestätigt. Jan Bollinger, seit November in Personalunion Fraktionschef im Landtag, verbessert sein Ergebnis am Samstag in Simmern um vier Punkte auf 79,3 Prozent. Während die Partei ihren Wahlerfolg feiert, wird der Austritt eines Pfälzer Landtagsabgeordneten bekannt.

Selbstbewusst hat der AfD-Nachwuchs, die Junge Alternative (JA) einen Stand im Eingangsbereich der Hunsrückhalle aufgebaut. Daneben steht ein Liegestuhl mit Unterschriften der Bundesprominenz,