Junge Menschen wählen eher Grün oder FDP. Von dieser Tendenz ging man in den vergangenen Jahren oft aus. Die Europa- und Kommunalwahl ließ dann viele in Ungläubigkeit erstarren. Und auch die Ergebnisse der bundesweiten Juniorwahl, an der auch Schulen aus Eisenberg teilgenommen hatten.

Hochbetrieb im Wahllokal der Integrierten Gesamtschule (IGS) Eisenberg.