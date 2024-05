Der Bezirksverband Pfalz unterhält Einrichtungen an verschiedenen Standorten, darunter das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster, das Pfalztheater in Kaiserslautern und der Naturpark Pfälzerwald. Außerdem fördert der Bezirksverband öffentliche und private Initiativen, die unter anderem mit pfälzischer Geschichte, Kultur, Kunst, Umweltschutz oder Tourismus zu tun haben und vergibt eine Reihe von entsprechenden Preisen.