Am Mittwochabend ist der neu gewählte Ortsbeirat in Hambach erstmals zusammengekommen. Frisch im Amt, stieg Ortsvorsteher Pascal Bender (SPD) mit seinem Gremium direkt in die Themenarbeit ein.

Nach zehn Jahren war Gerda Bolz (CDU) nicht mehr für das Amt an der Ortsspitze von Hambach angetreten. Die Christdemokraten unterstützten stattdessen die Ortsvorsteher-Kandidatur von Bolz’ langjährigem Stellvertreter Pascal Bender (SPD), der sich mit 351 Stimmen Vorsprung (56,1 Prozent) gegen den Freien Wähler Ernst Weinbach durchsetze.

78,3 Prozent der Wahlberechtigten in Hambach haben bei der Kommunalwahl am 9. Juni eine gültige Stimme abgegeben. Und so verteilen sich die 15 Sitze im Ortsbeirat: Die FWG ist mit 29 Prozent stärkste Kraft, hat aber wie CDU (26,8 Prozent) und SPD (23,4 Prozent) je vier Sitze im Gremium. Die Grünen haben es auf 14,9 Prozent (zwei Sitze) geschafft, die FDP ist mit einem Sitz (5,8 Prozent) vertreten.

Stimmen für Grün und Dorka

In der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch ging es gleich um wichtige Punkte. „Wir hatten schon ein richtig volles Programm“, sagt Bender im Nachgang. Nachdem sich der Beirat bei Benders Vorgängerin Bolz für ihr jahrelanges Engagement bedankt hatte, wurden die Stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt: Jürgen Grün (CDU) und Claudia Dorka (SPD) setzten sich gegen Ernst Weinbach (FWG) durch.

Dann ging es im Beirat sogleich um die Vorbereitungen der Jakobuskerwe, die ab Freitag in Hambach gefeiert wird. Zudem hat sich die Patenkompanie aus Germersheim für kommenden Dienstag angemeldet. „Es ging zu Anfang viel um Organisation und Koordinierung, etwa von Sitzungsterminen.“ Einig waren sich alle Parteivertreter, dass sich der neue Ortsbeirat künftig noch stärker in die Themen involvieren will, die die Hambacher bewegen. Nicht öffentlich wurde dann noch der Haushalt vorberaten. Wünsche dazu müssen bis August an die Stadtverwaltung gemeldet werden. Nach zwei Stunden Sacharbeit klang der Abend mit einem gemeinsamen Einstand für Bender und Ausstand für Bolz aus.