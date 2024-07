Nach der Kommunalwahl am 9. Juni hat der Ortsgemeinderat die neue Ortsspitze in seiner konstituierenden Sitzung bestimmt. Der bisherige Erste Beigeordnete Thomas Jung stand aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Heiko Karg ist sein Nachfolger. Anja Kölsch wurde als weitere Beigeordnete bestätigt.

Philipp Andreas wurde mit 145 Stimmen (80,11 Prozent) abermals zum Ortsbürgermeister gewählt. Als Bewerber für den Ortsgemeinderat lag er bei der Kommunalwahl mit 135 Stimmen an der Spitze. Durch seinen Verzicht aufs Ratsmandat rückte Lothar Schwartz mit Stimmen in das Gremium nach. Nach einer selbst auferlegten Ratspause zog diesmal der 56-jährige Speditionskaufmann Jörg Umert erneut in den Ortsgemeinderat ein.

Auf Jung folgt Karg

Nachdem Philipp Andreas die acht Ratsmitglieder verpflichtet hatte, erhielt er als letzte Amtshandlung des Ersten Beigeordneten Thomas Jung seine Ernennungsurkunde zum Ortsbürgermeister. Jung selbst gehört dem neuen Rat weiterhin als Mitglied an. Andreas schlug Heiko Karg als Jungs Nachfolger vor. Bei einer Stimmenthaltung wurde er mit sieben Stimmen gewählt. Er nahm sein Amt an, wurde von Andreas vereidigt und in sein Amt eingeführt. Karg ist 46 Jahre alt, von Beruf Einzelhandelskaufmann und war in der vergangenen Amtsperiode in den Rat nachgerückt. Zur Wiederwahl als weitere Beigeordnete hatte Andreas die 52-jährige Diplom Betriebswirtin Anja Kölsch vorgeschlagen. Bei einer Gegenstimme wurde sie mit sieben Stimmen gewählt. Sie nahm die Wahl an und nahm aus den Händen von Andreas ihre Ernennungsurkunde entgegen.

Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Jürgen Noll, dankte dem im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode fast identischen Rat für die geleistete Arbeit und dafür, dass die Gewählten sich für weitere fünf Jahre in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Sowohl Andreas als auch den beiden Beigeordneten Karg und Kölsch gratulierte er zu ihrer Wahl und wünschte ihnen gute, fruchtbringende Entscheidungen zum Wohle der Ortsgemeinde und ihrer Einwohner.