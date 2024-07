Am Montag hat der neue Ortsbeirat in Lachen-Speyerdorf seine konstituierenden Sitzung abgehalten. Der unterlegene Ortsvorsteherkandidat Christian Bläß (SPD) musste weitere Schlappen hinnehmen.

15 Jahre lang wurde Lachen-Speyerdorf von einem Sozialdemokraten geführt. Doch zur Kommunalwahl am 9. Juni war Claus Schick nicht mehr für das Amt des Ortsvorstehers angetreten. Stattdessen liegt die Ortsspitze nun in den Händen der Christdemokraten: Fabienne Gerau-Frisch setzte sich mit 64,07 Prozent der gültigen Stimmen gegen Christian Bläß (SPD) durch.

Der 39-jährige Bläß musste bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats am Montag zwei weitere Niederlagen hinnehmen: Er verlor sowohl die Wahl zum ersten stellvertretenden Ortsvorsteher gegen Anastasia Kronauer (FWG) als auch die zum zweiten Stellvertreter gegen Marc Urich (CDU), die jeweils zehn der 15 Stimmen erhielten.

Ein Präsent für den Ex-Ortsvorsteher

Gerau-Frisch, die von Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) am Montag offiziell zur Ortsvorsteherin ernannt wurde, freut sich nach eigenen Aussagen auf eine Zusammenarbeit mit ihren Stellvertretern. Die 29-Jährige diese Legislaturperiode mit ihrer Partei als stärkster Kraft bestreiten: Die CDU erhielt bei der Kommunalwahl 37,8 Prozent der Stimmen (sechs Sitze), gefolgt von FWG (27 Prozent) und SPD (23,5 Prozent) mit jeweils vier Sitzen. Die Grünen kommen mit 9,6 Prozent auf einen Sitz, für die FDP hat es mit 2,1 Prozent der Wählerstimmen nicht für einen Einzug in den Ortsbeirat gereicht.

Die ersten wichtigen Themen für Lachen-Speyerdorf mussten gleich am Montag geklärt werden: Im August müssen die Ortsteile ihre finanziellen Wünsche für den kommenden Haushalt an die Stadt gemeldet haben. Nach getaner Arbeit warteten Bürger und Mitglieder aus dem scheidenden Ortsbeirat der letzten Legislaturperiode vor der Tür auf den langjährigen Ex-Ortsvorsteher Claus Schick, um sich mit einer Feuerschale samt Lachen-Speyerdorfer Wappen für sein Engagement zu bedanken. „Unsere Partnergemeinde Lachen im Allgäu hat uns netterweise noch einen Fresskorb mit Allgäuer Käse und geräucherter Wurst und eine Kiste Bier zur 1250-Jahr-Feier geschickt“, erzählt Gerau-Frisch. So wurden zum Ausklang des Abends noch gemeinsam Spezialitäten genossen.