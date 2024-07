Eine konstituierende Ratssitzung folgt im Prinzip einem vertrauten Muster. Nicht so in Fußgönheim. Da müssen einige Punkte, die für eine erste Sitzung eigentlich Routine sein sollten, noch mal auf die Tagesordnung. Was ein bisschen die Einführung der neuen Bürgermeisterin überschattet und ihr Vorhaben, zügig zu arbeiten, ausbremst.

Ob Melanie Jayne Chisholm, besser bekannt als ehemaliges Spice Girl Mel C, vor knapp 20 Jahren daran gedacht hat, dass ihr Song „First Day of My Life“ mal bei einer Ratssitzung