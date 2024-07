Helmut Litty hat sich mangels eines Nachfolgers entschieden, in seiner Heimatgemeinde weiter Ortsbürgermeister zu bleiben. Der 72-jährige Winzer hatte eigentlich entschieden, sich nach drei Jahrzehnten Kommunalpolitik zur Ruhe zu setzen. Deshalb hatte er auch nicht für eine vierte Amtszeit kandidiert. Doch weil sich niemand fand, der seine Aufgabe übernehmen wollte, geht es für ihn in die Verlängerung – allerdings nicht bis zur nächsten Kommunalwahl in fünf Jahren. Litty betont gegenüber der RHEINPFALZ, noch im Laufe der neuen Legislaturperiode abzutreten. Er setzte seine Arbeit fort, um eine mögliche Zwangsverwaltung durch die Verbandsgemeinde zu vermeiden. Und um Zeit zu gewinnen, bis eine Person sich bereit fühlt, sich der Wahl zu stellen. Sie wird dann ebenso wie bei der Kommunalwahl von den Bürgern gewählt. Vienna Grüner, die sich im Verein Altdorf Heimatliebe engagiert und in der Kommunalpolitik Neueinsteigerin ist, steht Litty als erste Beigeordnete zur Seite. Zweiter Beigeordneter bleibt wie bisher Kai Hammann.