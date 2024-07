Vergangenen August erreichte Freisbach bundesweite Bekanntheit, als der damalige Gemeinderat aus Protest gegen die Landesregierung wegen der aussichtslosen Haushaltslage geschlossen zurücktrat. Jetzt hat ein neuer Rat seine Arbeit aufgenommen.

Die Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder war der erste Punkt auf der Tagesordnung der konstituierenden Ratssitzung. Ortsbürgermeister Jochen Ricklefs (parteilos) verpflichtete diese per Handschlag und ließ sie eine Unterschrift leisten. Danach wurde er selbst ernannt. Das Procedere kannte er noch gut, denn er wurde vergangenen November zum ersten Mal ins Amt eingeführt und bei der Kommunalwahl am Freitag, 9. Juni, mit 72,2 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Thomas Schanné (parteilos) im Amt bestätigt. Durch diesen geringen Abstand zur vorherigen Wahl entfiel die Vereidigung und der Beigeordnete Rainer Löber ernannte Ricklefs lediglich.

Bei der darauffolgenden Wahl für den Posten des Ersten Beigeordneten trat Löber erneut an und wurde in geheimer Wahl aller Ratsmitglieder einstimmig im Amt bestätigt. Er wird künftig für Fachbereiche Bauhof, Außenbereiche, Feldwege und Gewässer verantwortlich sein.

Im Gegensatz zur vorherigen Legislaturperiode will das Gremium ebenfalls einen zweiten Beigeordneten wählen, dieser allerdings ohne Geschäftsbereich. In einer weiteren Wahl setzte Rebekka Gabriel sich mit 11 zu 4 Stimmen gegen Ilknur Dogan durch und wurde im Anschluss vom Ortsbürgermeister ernannt. Danach wurden die Ausschüsse eingeteilt und die Neufassung der Hauptsatzung debattiert. Dabei stimmten die Ratsmitglieder mit zehn zu fünf Stimmen und einer Enthaltung dafür, Bild- und Tonaufnahmen während der Sitzungen neu zu regeln. In Zukunft will der Rat bei Aufnahmen im Einzelfall entscheiden, ob sie zugelassen werden.

Auch beim Sitzungsgeld kam es zu einer Diskussion, ob der Rat die 15 Euro pro Sitzung aus der Gemeindekasse annehmen möchte oder nicht. Einzelne Ratsmitglieder brachten Argumente dafür (dass das Geld bei Verzicht im Schuldensumpf verschwinden würde) und dagegen (das unentgeltliche Engagement anderer Ehrenamtlicher) vor, am Ende lehnten sie das Sitzungsgeld mit fünf zu acht Stimmen bei zwei Enthaltungen ab. Im Anschluss erhöhte der Gemeinderat einstimmig die Aufwandsentschädigung der Beigeordneten von 15 Prozent auf 25 Prozent der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters an.