Michael Kurtz ist neuer Ortsbürgermeister in Ruthweiler. Der 60-Jährige folgt auf Sven Dick, der sich nach 15 Jahren an der Dorfspitze nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Hatte es bei den Kommunalwahlen im Juni noch keinen Ortsbürgermeisterkandidaten gegeben, so waren es am Dienstagabend bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates gleich zwei. Neben Michael Kurtz stellte sich auch Andreas Lange zur Wahl. Für Kurtz votierten fünf von acht Ratsmitgliedern, auf Lange entfielen drei Stimmen. Michael Kurtz ist Frauenarzt und betreibt eine Praxis in Kusel. Zudem steht er der Ärztlichen Kreisvereinigung Kusel vor.

Beigeordnete gewählt

Insgesamt hat sich der Gemeinderat Ruthweiler stark verjüngt. Neu im Gremium sind Janina Schön, Andreas Lange sowie die Zwillinge Lukas und Max Hoffmann. Auch Kurtz wurde neu in den Rat gewählt, allerdings gehörte er dem Gremium früher schon einmal an, wie er berichtete. Für den neuen Ortsbürgermeister rückte Gerhard Schäfer nach. Im Rat verblieben sind Sven Dick, der bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen errang, Camillo Gaidzik sowie Daniel Bauerfeld. Gaidzik wurde einstimmig zum Ersten Beigeordneten gewählt, ebenfalls einstimmig verlief die Wahl für die weitere Beigeordnete Janina Schön.

Zuvor hatte Dick im gut besuchten Ratssaal die ausgeschiedenen Kollegen mit Geschenken, Dankesworten und Umarmungen verabschiedet. Im Gegenzug erhielt er ein kreatives Kunstwerk, das ihn an die vergangenen Jahre erinnern möge – stets geprägt von fruchtbarer Zusammenarbeit, wie gegenseitig betont wurde.