Mit einem noch jüngeren Team hat sich die Jugendorganisation der CDU in Haßloch für die Zukunft aufgestellt. Die Versammlung wählte den Lehramtsstudenten Martin Berac (28) zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbands der Jungen Union.

Es sei der Jungen Union gelungen, mit gleich drei von elf Gemeinderäten in der CDU-Fraktion vertreten zu sein, so Berac in einer Pressemitteilung. „Dieser Umstand widerlegt, dass junge Menschen nicht gewählt werden. Und es bedeutet eben auch, dass junge Menschen sehr wohl politische Meinungen und Überzeugungen haben“, so Berac weiter. Er wolle mit der Jungen Union viel bewegen und sowohl innerhalb der Mutterpartei als auch im gesellschaftlichen Leben der Jugend eine Stimme und Gewicht geben. In den vergangenen Wochen vor und nach der Kommunalwahl habe man die Zahl der Mitglieder schon um zwölf erhöhen können.

Gemeinsam mit den stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Kopf (28) und Alejandro Axenath (16) unterstützen den neuen Vorstand Lea Lembach (26) als Schatzmeisterin und Sophia Horsch (15) als Mitgliederbeauftragte. Außerdem wurden Miriam Messer (28), Daniel Weiler (23) und Leticia Klein (20) zu Beisitzern gewählt.

Der CDU-Vorsitzende Thomas Götz dankte Berac für sein Engagement und seine Bereitschaft, ebenso wie CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Mischon.