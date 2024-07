Viel Publikum im Foyer des Neuhofener Rathauses: Schon allein daran war zu sehen, das es eine besondere Sitzung des Gemeinderats war. Es war die erste in der neuen Konstellation nach der Kommunalwahl im Juni. Fast die Hälfte der Sitze ist neu besetzt. Auch die der Beigeordneten, von der die Kommune nun wieder zwei hat.

Mit der Wahl am 9. Juni gab es Verschiebungen bei der Sitzverteilung. Doch an diesem Abend fand jeder ohne große Diskussion seinen Platz in der Runde. Während die SPD wieder mit sechs Sitzen im Gemeinderat