Interview

Lebenshilfe-Parkfest: Anonyme-Sänger „Edsel“ feiert Comeback

Nach vier Monaten gesundheitsbedingter Zwangspause steht Thomas „Edsel“ Merz, Sänger der Kultband „Anonyme Giddarischde“, am Freitag beim Pfalzfest in Ludwigshafen und am...