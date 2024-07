Neu im Amt: Der neue Mann in Eulenbis ist eigentlich ein alter Hase. Ulrich Stemler war bereits Ortsbürgermeister der kleinen Gemeinde. In Waldleiningen übernimmt Volker Jeblick die Position des Ortschefs. Einigkeit in der Dorfgemeinschaft steht bei ihm weit oben auf der Agenda.

Der neue Mann an der Spitze des Gemeinderats von Eulenbis ist eine erfahrene Kraft in Sachen Kommunalpolitik. Ulrich Stemler war bereits von 2014 bis 2019 Ortsbürgermeister der rund 520 Einwohner