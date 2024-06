Die Kommunalwahl ist ein großes Büffet. Der Wähler hat die Möglichkeit, sich ganz gezielt herauszupicken, wen er gerne im Stadtrat oder in den anderen Räten sähe. Er hat

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter