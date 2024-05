In den acht Kreisen der Pfalz werden bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 neue Kreistage gewählt, in den acht kreisfreien Städten der Pfalz jeweils ein neuer Stadtrat. Am Wahlabend können Sie auf dieser Seite den Stand der Auszählung in Ihrem Kreis bzw. Ihrer Stadt mitverfolgen.

Rufen Sie in folgender Grafik Ihren Kreis / Ihre Stadt auf, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Klicken Sie dazu das Gebiet in der Karte direkt an oder wählen Sie es über das Suchfeld (in der Grafik links oben) aus.