An der Spitze der Riedelberger Dorfpolitik gibt es einen kompletten Wechsel: Ein neuer Ortsbürgermeister und ein neuer Erster Beigeordneter sind in der Ratssitzung offiziell in ihr jeweiliges Amt eingeführt worden.

Christian Schwarz ist nicht mehr Riedelbergs Bürgermeister, er war bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr für das Amt angetreten. Den Posten bekleidet nun für die kommenden fünf Jahre Gereon Lethen. Dessen Name stand als einziger auf dem Wahlzettel – 63,3 Prozent der Wähler stimmten für ihn als neuen Dorfchef.

Und auch bei seinem Stellvertreter gibt es eine Veränderung: Künftig übernimmt Sebastian Schneider diese Aufgabe, im Riedelberger Gemeinderat laut Lethen ein Neuling. Der bisherige Beigeordnete Markus Feix stand in der Ratssitzung zwar ebenfalls zur Wahl, letztlich gewann Schneider die Abstimmung aber mit 5:3-Stimmen.