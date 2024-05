44 Verbandsgemeinderäte werden in der Pfalz bei den Kommunalwahlen 2024 neu besetzt. Welche Partei in Ihrer Verbandsgemeinde die Nase vorn hat, können Sie am Wahlabend auf dieser Seite mitverfolgen.

Klicken Sie dazu in das Suchfeld links oben und wählen Sie Ihre Verbandsgemeinde bzw. verbandsfreie Gemeinde aus. Sie können die Anfangsbuchstaben des Ortes/der VG eintippen, um die Auswahlliste zu reduzieren.