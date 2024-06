Woher stammen die Daten in den Grafiken?

Die Grafiken zur Kommunalwahl speisen sich aus den Daten, die das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellt. Dazu gehören die Wahlergebnisse der Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, Kreise, kreisfreien Städte und des Bezirks.

Einige Karten haben weiße Flecken. Warum?

Das hängt mit der Struktur der Datensätze zusammen. Sie folgen der Struktur der kommunalen Ebenen in Rheinland-Pfalz: Der Datensatz für die Gemeineebene umfasst beispielsweise die Wahlergebnisse aller Ortsgemeinden, die auch zu einer Verbandsgemeinde gehören. Verbandsfreie sowie kreisfreie Städte und Gemeinden gehören aber nicht dazu. In der Pfalzkarte, die die Ergebnisse der Ortsgemeinderatswahlen visualisiert, werden diese verbands- und kreisfreien Städte und Gemeinden deshalb als weiße Flecken angezeigt.

Die Ergebnisse der Gemeinde- bzw. Stadtratswahlen der zehn verbandsfreien Gemeinden und Städte der Pfalz (Bad Dürkheim, Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Germersheim, Grünstadt, Haßloch, Limbergerhof, Mutterstadt, Schifferstadt, Wörth) werden gemeinsam mit den Ergebnissen der Verbandsgemeinderatswahlen auf dieser Wahlergebnisseite angezeigt.

Die Ergebnisse der acht kreisfreien Städte der Pfalz (Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neustadt, Pirmasens, Speyer, Zweibrücken) sind gemeinsam mit den Ergebnissen der Kreistagswahlen auf dieser Wahlergebnisseite abrufbar.

Ich finde meinen Ort / meinen Ortsbezirk / meinen Stadtteil nicht in der interaktiven Gemeinderatswahl-Karte. Warum?

Stadtteile und Ortsbezirke: Die Grafiken speisen sich aus den Daten des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz. Dazu gehören explizit nicht die Ergebnisse der Stadtteile oder Ortsbezirke einzelner Städte. Die Ergebnisse der Ortsvorsteher- und Ortsbeiratswahlen erfahren Sie auf rheinpfalz.de aus den entsprechenden Artikeln.

Orte mit Mehrheitswahl oder "Wahl durch Rat": In einigen Orten der Pfalz wurden keine Wahlvorschläge aufgestellt, oder es gibt nur eine einzige Liste mit Personen, die im Gemeinderat mitwirken möchten. In diesen Fällen können die Wählerinnen und Wähler Namen auf den Stimmzettel schreiben. Der Landeswahlleiter gibt für diese Mehrheitswahlen oder "Wahlen durch Rat" weder am Wahlabend noch in den Folgetagen Ergebnisse aus. Die Betroffenen Gemeinden werden in der Ortsgemeinderatswahl-Karte deshalb nicht angezeigt und können nicht über das Suchfeld aufgerufen werden. Die Ergebnisse der Mehrheitswahlen erfahren Sie auf rheinpfalz.de aus den entsprechenden Artikeln.

Verbandsfreie Gemeinden: Die Ergebnisse der Gemeinde- bzw. Stadtratswahlen der zehn verbandsfreien Gemeinden und Städte der Pfalz (Bad Dürkheim, Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Germersheim, Grünstadt, Haßloch, Limbergerhof, Mutterstadt, Schifferstadt, Wörth) werden nicht bei den Ortsgemeinderatswahl-Ergebnissen angezeigt, sondern gemeinsam mit den Ergebnissen der Verbandsgemeinderatswahlen auf dieser Wahlergebnisseite bzw. -karte. Zur Begründung siehe die Frage "Einige Karten haben weiße Flecken. Warum?".

Für meinen Ort wird kein Ergebnis angezeigt. Warum?

Wegen der Reihenfolge der Auszählung ist es möglich, dass noch keine Daten von der Gemeinde beim Statistischen Landesamt eingegangen sind.

Bei einigen wenigen Gemeinden war dem Landeswahlleiter eine Woche vor der Wahl noch nicht bekannt, ob eine Mehrheitswahl bzw. Wahl nach Rat stattfindet. Diese Gemeinden werden in der Karte angezeigt, im Falle einer Mehrheits- statt Verhältniswahl werden aber keine Ergebnisse einlaufen.

In welcher Reihenfolge werden die Stimmzettel ausgezählt?

Ab 18 Uhr am Wahlabend beginnt die Auszählung der Stimmzettel. Die Europawahl hat dabei Priorität vor der Kommunalwahl, gefolgt von der Auszählung der Direktwahlen (Bürgermeister bzw. mancherorts Landräte). Die Ratswahlen werden überwiegend erst ab Montag ausgezählt. Das Landesergebnis wird nicht vor Mittwoch erwartet. Sobald eine Gemeinde die Ergebnisse für eine der Wahlen an das statistische Landesamt meldet, laufen diese auch in den entsprechenden Wahlgrafiken auf rheinpfalz.de ein.