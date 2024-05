Wegen der Reihenfolge der Auszählung ist es möglich, dass noch keine Daten von der Gemeinde beim Statistischen Landesamt eingegangen sind. Ein weiterer möglicher Grund: In manchen Orten der Pfalz wurden keine Wahlvorschläge aufgestellt, oder es gibt nur eine einzige Liste mit Personen, die im Gemeinderat mitwirken möchten. In diesen Fällen können die Wählerinnen und Wähler Namen auf den Stimmzettel schreiben. Es handelt sich um eine Mehrheitswahl. Das Statistische Landesamt wird diese Ergebnisse am Wahlabend und in den Folgetagen nicht darstellen, sie sind somit auch nicht in den Wahlgrafiken abrufbar.

Auf rheinpfalz.de berichten wir über die Ergebnisse der Dörfer mit Mehrheitswahl in den entsprechenden Artikeln.