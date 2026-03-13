Landtagswahl Alle Direktkandidaten aus Stadt und Kreis Kaiserslautern im Überblick
Ihre Gesichter lachen einem aktuell von jedem zweiten Laternenmast entgegen: Es handelt sich um die Direktkandidaten, die bei der Landtagswahl ihren jeweiligen Wahlkreis gewinnen wollen und am 22. März mit der Erststimme direkt gewählt werden können. Drei Wahlkreise sind es, die die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern abdecken. Acht Parteien stellen in den drei Wahlkreisen insgesamt 22 Direktkandidaten – nicht jede Partei hat einen bestimmt. Ein Überblick über die zur Wahl stehenden 19 Bewerber und drei Bewerberinnen, sortiert nach Wahlkreis und Partei:
Die Direktkandidaten im Wahlkreis 44
Der sogenannte Wahlkreis Kaiserslautern I umfasst vor allem die Stadt selbst. Ausgenommen sind die Ortsteile Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern, Siegelbach sowie die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt. Bis auf das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stellt hier jede Partei einen Direktkandidaten.
SPD: Andreas Rahm
Andreas Rahm vertritt den Wahlkreis Kaiserslautern bereits seit 2016 im Landtag. Das möchte der begeisterte Hobbykoch auch weiter tun. Zum Kandidaten-Porträt
CDU: Marc Fuchs
Ehrgeizig, bodenständig und in Kaiserslautern verwurzelt: Marc Fuchs will im Wahlkreis 44 für die CDU das Direktmandat gewinnen, das seit Jahrzehnten in SPD-Hand ist. Zum Kandidaten-Porträt
Bündnis 90/Die Grünen: Paul Bunjes
Während Paul Bunjes 2021 den Einzug in den Landtag knapp verpasst hat, ist er diesmal auf einem sicheren Listenplatz. Ihm liegt besonders der soziale Zusammenhalt am Herzen. Zum Kandidaten-Porträt
AfD: Tom Kotzian
Kreisbürger und doch Lautrer: Tom Kotzian tritt für die AfD im Wahlkreis 44 an. In seiner Geburtsstadt möchte er die Sicherheit verbessern und die Wirtschaft stärken. Zum Kandidaten-Porträt
FDP: Simon Bauer
2021 trat Simon Bauer der FDP bei, jetzt kandidiert er bereits für den Landtag. Der Wahl-Kaiserslauterer fordert „völlige Transparenz“ – und mehr uniformierte Polizisten. Zum Kandidaten-Porträt
Freie Wähler: Gerhard Rupprath
„Ich bin kein Berufspolitiker, ich hänge mein Fähnchen nicht in den Wind“, betont Gerhard Rupprath, einst Chefarzt in Kaiserslautern, der für die Freien Wähler in den Landtag will. Zum Kandidaten-Porträt
Die Linke: Lena Edel
2015 trat Lena Edel den Linken bei, seit 2019 sitzt sie im Stadtrat. Schafft die Partei den Einzug in den Landtag, stehen Edels Chancen gut. Zum Kandidatinnen-Porträt
Direktkandidaten im Wahlkreis 45
Im Wahlkreis Kaiserslautern II sind nicht nur Teile der Stadt Lautern, sondern auch des Landkreises enthalten. Und sogar die Verbandsgemeinde Lambrecht, die im Landkreis Bad Dürkheim liegt, zählt zu diesem Wahlkreis. Konkret umfasst er von der Stadt die Ortsteile Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt. Im Kreis zählen die Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Enkenbach-Alsenborn dazu. Er ist außerdem der einzige der drei Wahlkreise, in dem jede Partei einen Direktkandidaten stellt.
SPD: Dennis Matheis
28 Jahre jung, vielfältig engagiert und in der Region verwurzelt: Dennis Matheis aus Niederkirchen möchte Verantwortung übernehmen und kandidiert für die SPD im Wahlkreis 45. Zum Kandidaten-Porträt
CDU: Norbert Herhammer
Europa bleibt Norbert Herhammers Kompass, doch jetzt will der Christdemokrat in den Landtag und dort kommunale und schulische Themen anpacken. Zum Kandidaten-Porträt
Bündnis 90/Die Grünen: Michael Kunte
Michael Kunte sagt von sich: „Ich war schon immer ein Grüner.“ Das Klima und die Demokratie liegen ihm am Herzen. Jetzt will er in den Landtag und dort etwas bewegen. Zum Kandidaten-Porträt
AfD: Dirk Bisanz
Vor allem die Gesundheitspolitik will er sich vornehmen, wenn er im Landtag sitzt: Der Zahnarzt Dirk Bisanz von der AfD geht zum zweiten Mal ins Rennen um ein Mandat in Mainz. Zum Kandidaten-Porträt
FDP: Ugur Omurca
Ugur Omurca kandidiert für die FDP im Wahlkreis 45. Sein Fokus: generationsübergreifende Pflegeheime, weniger Bürokratie in der Gastronomie und qualifizierte Zuwanderung. Zum Kandidaten-Porträt
Freie Wähler: Jasmin Awan
Jung, ehrgeizig und gleich mit mehreren Studienabschlüssen: Jasmin Awan aus Kaiserslautern möchte im Wahlkreis 45 für die Freien Wähler in den Landtag einziehen. Zum Kandidatinnen-Porträt
Die Linke: Lena Karch
Lena Karch aus Otterberg tritt für die Linken im Wahlkreis 45 an. Der Verödung und Vereinsamung der Stadtteile und Gemeinden entgegenzuwirken, ist einer ihrer Schwerpunkte. Zum Kandidatinnen-Porträt
BSW: Dirk Hedtke
Dirk Hedtke aus Lambrecht kennt die politische Linke seit gut 20 Jahren. Das BSW sei die einzige Partei, die für Frieden eintrete, sagt er. Zum Kandidaten-Porträt
Die Direktkandidaten im Wahlkreis 46
Wie es der Name Wahlkreis Kaiserslautern-Land schon vermuten lässt, deckt dieser Wahlkreis einen Großteil des Landkreises ab. Umfasst sind die Orte der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Auch hier sind es nur sechs Kandidaten, die Grünen haben keinen Direktkandidaten bestimmt.
SPD: Daniel Schäffner
In Mainz ein „Lobbyist“ für den Wahlkreis, in der Westpfalz der Ansprechpartner vor Ort: Daniel Schäffner will eine „Digitalisierung, die den Menschen dient“. Zum Kandidaten-Porträt
CDU: Marcus Klein
Sicherheit, Gesundheit, Bildung – allesamt Punkte, die Marcus Klein angehen will. Am Herzen liegt dem CDU-Mann aber auch ein Thema, „das niemanden interessiert“. Zum Kandidaten-Porträt
AfD: Sven Simer
Sven Simer ist in Kaiserslautern aufgewachsen, will nun in den Mainzer Landtag. Die Themen Bildung und Sicherheit sind ihm ein Anliegen. Zum Kandidaten-Porträt
FDP: Moritz Neumann
21 Jahre alt ist Moritz Neumann, der für die FDP im Wahlkreis 46 ins Rennen geht. Der Architekturstudent will erreichen, dass junge Leute gerne in der Region bleiben. Zum Kandidaten-Porträt
Freie Wähler: Bernd Schellhaas
Die Belange des Mittelstands will Bernd Schellhaas in den Fokus rücken. Der Landwirt und Gastronom aus Weilerbach kandidiert für die Freien Wähler im Wahlkreis 46. Zum Kandidaten-Porträt
Die Linke: Alexander Weinert
Linken-Kandidat Alexander Weinert möchte in den Landtag einziehen. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kitas, ist eines seiner Hauptanliegen, für das er sich einsetzen möchte. Zum Kandidaten-Porträt
BSW: Eike Heinicke
Mit 81 Jahren ist er wahrscheinlich einer der ältesten Bewerber um ein Landtagsmandat. Als Hausarzt liegt Eike Heinicke vor allem die Gesundheitspolitik am Herzen. Zum Kandidaten-Porträt