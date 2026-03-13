Wen soll ich wählen? Diese Frage stellen sich kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz viele. Die Direktkandidaten der Parteien in Kaiserslautern und dem Kreis im Porträt.

Ihre Gesichter lachen einem aktuell von jedem zweiten Laternenmast entgegen: Es handelt sich um die Direktkandidaten, die bei der Landtagswahl ihren jeweiligen Wahlkreis gewinnen wollen und am 22. März mit der Erststimme direkt gewählt werden können. Drei Wahlkreise sind es, die die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern abdecken. Acht Parteien stellen in den drei Wahlkreisen insgesamt 22 Direktkandidaten – nicht jede Partei hat einen bestimmt. Ein Überblick über die zur Wahl stehenden 19 Bewerber und drei Bewerberinnen, sortiert nach Wahlkreis und Partei:

Die Direktkandidaten im Wahlkreis 44

Der sogenannte Wahlkreis Kaiserslautern I umfasst vor allem die Stadt selbst. Ausgenommen sind die Ortsteile Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern, Siegelbach sowie die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt. Bis auf das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stellt hier jede Partei einen Direktkandidaten.

SPD: Andreas Rahm

Andreas Rahm vertritt den Wahlkreis Kaiserslautern bereits seit 2016 im Landtag. Das möchte der begeisterte Hobbykoch auch weiter tun. Zum Kandidaten-Porträt

Andreas Rahm, SPD. Foto: Dorothea Richter

CDU: Marc Fuchs

Ehrgeizig, bodenständig und in Kaiserslautern verwurzelt: Marc Fuchs will im Wahlkreis 44 für die CDU das Direktmandat gewinnen, das seit Jahrzehnten in SPD-Hand ist. Zum Kandidaten-Porträt

Marc Fuchs, CDU. Archivfoto: Michael Schmitt

Bündnis 90/Die Grünen: Paul Bunjes

Während Paul Bunjes 2021 den Einzug in den Landtag knapp verpasst hat, ist er diesmal auf einem sicheren Listenplatz. Ihm liegt besonders der soziale Zusammenhalt am Herzen. Zum Kandidaten-Porträt

Paul Bunjes, Grüne. Foto: Gundula Zilm

AfD: Tom Kotzian

Kreisbürger und doch Lautrer: Tom Kotzian tritt für die AfD im Wahlkreis 44 an. In seiner Geburtsstadt möchte er die Sicherheit verbessern und die Wirtschaft stärken. Zum Kandidaten-Porträt

Tom Kotzian, AfD. Foto: Christian Clemens

FDP: Simon Bauer

2021 trat Simon Bauer der FDP bei, jetzt kandidiert er bereits für den Landtag. Der Wahl-Kaiserslauterer fordert „völlige Transparenz“ – und mehr uniformierte Polizisten. Zum Kandidaten-Porträt

Simon Bauer, FDP. Archivfoto: Michael Schmitt

Freie Wähler: Gerhard Rupprath

„Ich bin kein Berufspolitiker, ich hänge mein Fähnchen nicht in den Wind“, betont Gerhard Rupprath, einst Chefarzt in Kaiserslautern, der für die Freien Wähler in den Landtag will. Zum Kandidaten-Porträt

Gerhard Rupprath, Freie Wähler. Foto: Peter-Pascal Portz

Die Linke: Lena Edel

2015 trat Lena Edel den Linken bei, seit 2019 sitzt sie im Stadtrat. Schafft die Partei den Einzug in den Landtag, stehen Edels Chancen gut. Zum Kandidatinnen-Porträt

Lena Edel, Die Linke. Foto: Gundula Zilm

Direktkandidaten im Wahlkreis 45

Im Wahlkreis Kaiserslautern II sind nicht nur Teile der Stadt Lautern, sondern auch des Landkreises enthalten. Und sogar die Verbandsgemeinde Lambrecht, die im Landkreis Bad Dürkheim liegt, zählt zu diesem Wahlkreis. Konkret umfasst er von der Stadt die Ortsteile Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt. Im Kreis zählen die Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Enkenbach-Alsenborn dazu. Er ist außerdem der einzige der drei Wahlkreise, in dem jede Partei einen Direktkandidaten stellt.

SPD: Dennis Matheis

28 Jahre jung, vielfältig engagiert und in der Region verwurzelt: Dennis Matheis aus Niederkirchen möchte Verantwortung übernehmen und kandidiert für die SPD im Wahlkreis 45. Zum Kandidaten-Porträt

Dennis Matheis, SPD. Foto: Gabriele Schöfer

CDU: Norbert Herhammer

Europa bleibt Norbert Herhammers Kompass, doch jetzt will der Christdemokrat in den Landtag und dort kommunale und schulische Themen anpacken. Zum Kandidaten-Porträt

Norbert Herhammer, CDU. Foto: Pola Schlipf

Bündnis 90/Die Grünen: Michael Kunte

Michael Kunte sagt von sich: „Ich war schon immer ein Grüner.“ Das Klima und die Demokratie liegen ihm am Herzen. Jetzt will er in den Landtag und dort etwas bewegen. Zum Kandidaten-Porträt

Michael Kunte, Grüne. Archivfoto: Michael Schmitt

AfD: Dirk Bisanz

Vor allem die Gesundheitspolitik will er sich vornehmen, wenn er im Landtag sitzt: Der Zahnarzt Dirk Bisanz von der AfD geht zum zweiten Mal ins Rennen um ein Mandat in Mainz. Zum Kandidaten-Porträt

Dirk Bisanz, AfD. Foto: Gundula Zilm

FDP: Ugur Omurca

Ugur Omurca kandidiert für die FDP im Wahlkreis 45. Sein Fokus: generationsübergreifende Pflegeheime, weniger Bürokratie in der Gastronomie und qualifizierte Zuwanderung. Zum Kandidaten-Porträt

Ugur Omurca, FDP. Foto: Leandra Philipp

Freie Wähler: Jasmin Awan

Jung, ehrgeizig und gleich mit mehreren Studienabschlüssen: Jasmin Awan aus Kaiserslautern möchte im Wahlkreis 45 für die Freien Wähler in den Landtag einziehen. Zum Kandidatinnen-Porträt

Jasmin Awan, Freie Wähler. Archivfoto: Michael Schmitt

Die Linke: Lena Karch

Lena Karch aus Otterberg tritt für die Linken im Wahlkreis 45 an. Der Verödung und Vereinsamung der Stadtteile und Gemeinden entgegenzuwirken, ist einer ihrer Schwerpunkte. Zum Kandidatinnen-Porträt

Lena Karch, Die Linke. Foto: Dorothea Richter

BSW: Dirk Hedtke

Dirk Hedtke aus Lambrecht kennt die politische Linke seit gut 20 Jahren. Das BSW sei die einzige Partei, die für Frieden eintrete, sagt er. Zum Kandidaten-Porträt

Dirk Hedtke, BSW. Foto: Hedtke/oho

Die Direktkandidaten im Wahlkreis 46

Wie es der Name Wahlkreis Kaiserslautern-Land schon vermuten lässt, deckt dieser Wahlkreis einen Großteil des Landkreises ab. Umfasst sind die Orte der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Auch hier sind es nur sechs Kandidaten, die Grünen haben keinen Direktkandidaten bestimmt.

SPD: Daniel Schäffner

In Mainz ein „Lobbyist“ für den Wahlkreis, in der Westpfalz der Ansprechpartner vor Ort: Daniel Schäffner will eine „Digitalisierung, die den Menschen dient“. Zum Kandidaten-Porträt

Daniel Schäffner, SPD. Foto: Christian Clemens

CDU: Marcus Klein

Sicherheit, Gesundheit, Bildung – allesamt Punkte, die Marcus Klein angehen will. Am Herzen liegt dem CDU-Mann aber auch ein Thema, „das niemanden interessiert“. Zum Kandidaten-Porträt

Marcus Klein, CDU. Foto: Christian Clemens

AfD: Sven Simer

Sven Simer ist in Kaiserslautern aufgewachsen, will nun in den Mainzer Landtag. Die Themen Bildung und Sicherheit sind ihm ein Anliegen. Zum Kandidaten-Porträt

Sven Simer, AfD. Archivfoto: Michael Schmitt

FDP: Moritz Neumann

21 Jahre alt ist Moritz Neumann, der für die FDP im Wahlkreis 46 ins Rennen geht. Der Architekturstudent will erreichen, dass junge Leute gerne in der Region bleiben. Zum Kandidaten-Porträt

Moritz Neumann, FDP. Archivfoto: Thomas Füßler

Freie Wähler: Bernd Schellhaas

Die Belange des Mittelstands will Bernd Schellhaas in den Fokus rücken. Der Landwirt und Gastronom aus Weilerbach kandidiert für die Freien Wähler im Wahlkreis 46. Zum Kandidaten-Porträt

Bernd Schellhaas, Freie Wähler. Archivfoto: Robert Paul

Die Linke: Alexander Weinert

Linken-Kandidat Alexander Weinert möchte in den Landtag einziehen. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kitas, ist eines seiner Hauptanliegen, für das er sich einsetzen möchte. Zum Kandidaten-Porträt

Alexander Weinert. Foto: Pola Schlipf

BSW: Eike Heinicke

Mit 81 Jahren ist er wahrscheinlich einer der ältesten Bewerber um ein Landtagsmandat. Als Hausarzt liegt Eike Heinicke vor allem die Gesundheitspolitik am Herzen. Zum Kandidaten-Porträt