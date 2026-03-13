2021 trat Simon Bauer der FDP bei, jetzt kandidiert er für den Landtag. Der Wahl-Kaiserslauterer fordert „völlige Transparenz“ – und mehr uniformierte Polizisten.

Von dem Plakat, das da in luftiger Höhe am Laternenmast hängt, lächelt ein properer Herr mit Glatze und Brille. Über ihm prangt ein Motto, zwei Zeilen – und die, so viel steht fest, bedürfen einer Erklärung. „Gläserner Staat statt gläserner Bürger“, heißt es dort in leuchtendem Pink. Simon Bauer, der Mann auf dem Poster, nickt. Der Spruch stamme aus seiner Feder, sagt er. Und wenigstens ein bisschen feiert sich Bauer dafür, denn die fünf Worte beschreiben kurz und knackig, wofür er kämpft: die „völlige Transparenz“ von Land, Bund und Kommune. „Wir müssen digitale Strukturen schaffen, damit den Menschen alles Relevante zur Verfügung steht“, fordert er. So verhindere man „Korruption, ein Abmelken der Bürger und den furchtbaren Filz, der sich durch Rheinland-Pfalz zieht“. Bestes Beispiel, die Ausschreibung von Bauprojekten. Wenn es nach ihm ginge, so Bauer, müssten alle Auskünfte im Netz veröffentlicht werden. Ohne Antrag, ohne Gebühr.

Mit diesem Kernthema wirbt der gebürtige Niedersachse für sich und seine Partei, die FDP. Im Wahlkreis 44, Kaiserslautern I, tritt Bauer (48) als Direktkandidat für die Liberalen an. Und sollte er das Mandat nicht holen, was er selbst annimmt, dann war es das vorerst mit dem Landtag in Mainz – denn auf der Liste rangiert er „nur“ auf Platz 36.

Wegen der Corona-Politik trat er 2021 in die FDP ein

Donnerstagmorgen, ein Spaziergang im Volkspark. Kühle sechs Grad, der kleine See am Einlass glitzert in der Sonne. Bauer erscheint mit Schal und Mütze, er ist leicht erkältet: „Wahlkampfstress“, sagt er und winkt ab. Der Park im Osten der Stadt sei sein Lieblingsfleckchen in Kaiserslautern – ruhig und idyllisch gelegen, fünf Gehminuten von Zuhause. Wenn er im Sommer von der Nachtschicht kommt, in der Schwüle eines Julimorgens, dann lege er sich zum Schlafen auch gerne mal an den Bachlauf, erzählt er. Simon Bauer arbeitet als Bundespolizist, Fachgebiet: Migration. Als er 2009 nach Lautern zog, frisch aus Frankfurt/Oder, da hatte er schon „die Hälfte aller Bundesländer“ durch. Hier aber sei er angekommen, endgültig. „Ich bin wirklich ein Fan der Stadt“, versichert der Kandidat der Liberalen. „Ich mag das pfälzische Laisser-faire.“ Gut essen, zünftig feiern – alles unkompliziert.

Beim Neujahrsempfang mit FDP-Landeschefin Daniela Schmitt sitzt Bauer (hinten) in der ersten Reihe. Archivfoto: Robert Paul

2021 trat Bauer in die FDP ein, mitten in der Coronakrise. Warum, das lässt sich genau sagen. Es hat einiges mit dem Wunsch „Gläserner Staat statt gläserner Bürger“ zu tun, mit den Rechten des Einzelnen. „Damals hat die Regierung viel zu weit in die persönliche Freiheit eingegriffen, sie hat panisch überreagiert“, meint Bauer. „Wer sich so verhält, verliert das Vertrauen der Menschen.“ Die FDP, sagt er heute, habe die strikte Corona-Politik von Anfang an kritisiert.

Er will mehr uniformierte Polizisten auf der Straße

Zweites großes Thema, nach der Transparenz: die Innere Sicherheit. Klar, Bauer ist Bundesbeamter, er hat viel gesehen im Dienst. Seit 2023 leitet er den entsprechenden Landesfachausschuss der Partei – jenes Gremium, das die Eckpunkte des Programms festzurrt. Nicht alles sei ja schlecht, sagt der Niedersachse, die Aufklärungsquote der rheinland-pfälzischen Behörden gut. Woran er, abseits der schwelenden Migrationsdebatte, allerdings rütteln will: dem Schichtmodell der Polizei. Gehalt und Mitarbeiter habe die „Ampel“ aufgestockt, das schon, sagt Bauer. „Aber das Personal kam nicht auf der Straße an!“ Keine Frage, mehr Uniformierte brauche das Land.

Und mehr Opferschutz, das fordert er auch als Mitglied des Vereins „Weißer Ring“. In Kriminalfällen und in der Justiz werde zu verbissen, ja einseitig auf den Täter geschaut, findet Bauer – dabei jedoch oft das Opfer vergessen. „Wie mit ihm umgegangen wird“, sagt er, „ist manchmal katastrophal.“

Ohne die FDP fehle „das bürgerliche Gewissen“

Bleibt zum Abschluss des Gesprächs noch eins, die FDP in Rheinland-Pfalz als solche. Eine Partei im Tiefflug. Ihr droht der Absturz aus dem Mainzer Landtag, zum dritten Mal überhaupt. Jüngste Umfragen führen sie mangels Prozentpunkten nur unter „Sonstige“ – was, Herr Bauer, würde dem Land also fehlen im Falle des Ausscheidens? „Das bürgerliche, gute Gewissen“, mahnt er und legt mit einem Lachen nach: „Man kann doch die SPD nicht mit dem Geld der Leute und die CDU mit den Bürgerrechten alleinlassen.“ Bei den Liberalen hat Bauer jedenfalls seine politische Heimat gefunden, sagt er. Egal, wie das alles jetzt ausgeht – „der nächste Wahlkampf kommt“, auch für ihn. Irgendwann würden in Kaiserslautern schließlich wieder Stadträte gesucht, oder ein neuer OB.

Aber mal im Ernst, betont der 48-Jährige dann und schüttelt den Kopf. „Ich mache doch keine Politik, um nur in Wahlen zu denken. Es gibt immer was zu tun.“ Und wenn es bloß das Aufschreiben eines Slogans ist, der einem auf dem Gehweg ins Auge springt.

Info: Wahlkreis 44

Der Wahlkreis 44 umfasst die kreisfreie Stadt Kaiserslautern ohne die Ortsbezirke Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie ohne die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/Universitätswohnstadt.