Umsetzungspläne zu Energieeffizienzmaßnahmen (§ 9 EnEfG)

Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) verpflichtet Unternehmen mit einem erhöhten Energieverbrauch gemäß § 9 EnEfG zur Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen für wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen.

Die nachfolgend veröffentlichten Umsetzungspläne dokumentieren die von der RHEINFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG identifizierten und bewerteten Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Grundlage hierfür sind interne Energieanalysen sowie Maßnahmen aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) des Energiemanagements.

Die Darstellung umfasst insbesondere:

die Bezeichnung der Maßnahme

deren Herkunft und Priorisierung

das Investitionsvolumen

den Umsetzungsstatus

sowie die verantwortliche Organisationseinheit

Sensible Informationen, insbesondere solche zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, sind gemäß § 9 Abs. 3 EnEfG von der Veröffentlichung ausgenommen.

Energieeffizienzmaßnahmen, Stand: 21.04.2026