Die Frauen und Männer des JSV Speyer machen es wieder doppelt. Ein Neuzugang fällt aus. Wiesbaden setzt auf ein ähnliches Konzept wie die Domstädterinnen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison heißt es Bundesliga-Doppelkampftag im Judomaxx: Am Samstag ab 17 Uhr treffen die Frauen des JSV Speyer auf den JC Wiesbaden, die Männer auf den deutschen Rekordmeister, den TSV Abensberg, Das Team aus Bayern führt mit drei Siegen aus drei Kämpfen aktuell die Tabelle in der Bundesliga Süd an – eine schwere Aufgabe also für die JSV-Männer.

„Trotz der Favoritenrolle der Gäste sind wir zuversichtlich, dass wir für enge Kämpfe sorgen können“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. Sein Team ist gut aufgestellt – nur im Schwergewicht wird sich Speyer etwas einfallen müssen, weil der neue Schwergewichtler Shalva Gureshidze mit einer Schulterverletzung länger ausfällt.

Hoffnungsschimmer Müller

Ebenso weiterhin fehlt Philip Müller – sein Comeback ist aber wenigstens absehbar. Nach seiner Operation in der vergangenen Woche plant der JSV wieder mit ihm nach der Sommerpause. Fabian Häßner, der beim letzten Kampf in Rüsselsheim trotz einer Armverletzung antrat, hat sich in der Zwischenzeit gut erholt.

Mit Irakli Kupatadze, Tengo Zirakashvili und Dimitri Gochilaidze ist die georgische Fraktion auch ohne Gureshidze gut vertreten. Der frischgebackene Europacupsieger und Dritter der deutschen Meisterschaft, Pierre Ederer, steht am Samstag zur Verfügung. Die große Unbekannte ist wie so oft die Aufstellung des Gegners – angesichts des bevorstehenden Grand Prix und des aktuellen internationalen Trainingslagers in Kroatien scheint es denkbar, dass auf Abensberger Seite nicht alle Top-Kämpfer zur Verfügung stehen. JSV-Teamchef Görgen-Sprau geht jedoch davon aus, dass der Rekordmeister mit voller Kapelle antritt. Nach einigen engen Kämpfen in den letzten Jahren wird Abensberg die Speyerer ganz sicher nicht unterschätzen.

Training in Porec

Die Speyerer Frauen greifen unterdessen für den Heimkampf auf einen gut besetzten Kader zurück, sodass dem Trainerinnenteam verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Dabei setzt Speyer auch auf Nachwuchsathletinnen. Viele junge Talente stehen bereit und erweitern die Möglichkeiten innerhalb des Aufgebots.

Obwohl sich derzeit einige Athleten im Trainingslager in Porec befinden und einen vollen Terminplan haben, unterstützen sie die Mannschaft am Wochenende. Auch das zeigt noch einmal den starken Teamgeist innerhalb des Vereins. Mit dem JC Wiesbaden kommt eine den Speyererinnen gut bekannte Mannschaft.

Auch Wiesbaden setzt auf seine Talente und verfügt über viele junge Athleten in seinen Reihen. In den bisherigen drei Kämpfen gab es für das Team aus der hessischen Landeshauptstadt einen Sieg und zwei Niederlagen. Die Mannschaft des JSV möchte an die beiden gewonnenen Begegnungen anknüpfen und freut sich gemeinsam mit der Männermannschaft auf einen starken und spannenden Heimkampftag, eine gute Stimmung in der Halle und viele Fans.