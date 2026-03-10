Sicherheit, Gesundheit, Bildung – allesamt Punkte, die Marcus Klein angehen will. Am Herzen liegt dem CDU-Mann aber auch ein Thema, „das niemanden interessiert“.

Seit 27 Jahren ist Marcus Klein inzwischen Mitglied des Kreistages, „aber noch nicht ein einziges Mal hat mich jemand gefragt, wie viele Schulden der Landkreis hat“, sagt der 49-jährige Steinwendener. An den Wahlkampfständen gehe es den Leuten dieser Tage um Sicherheit, um Gesundheitsversorgung, um die Wirtschaft, aber nicht um Kommunalfinanzen, erzählt der Landtagsabgeordnete, der gerne unter Leute geht, nicht nur in Wahlkampfzeiten. Dabei seien die Finanzen ein zentrales Thema, betont der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. „Das berührt die Menschen erst, wenn sie merken, dass sich etwas verändert“, sagt er. Wenn erste Einrichtungen schließen, wenn die Grundsteuer steigt, Standards nicht mehr zu halten sind. „Dann macht sich Unzufriedenheit breit und das befeuert Ergebnisse von radikalen Parteien“, analysiert Klein.

Die Landesregierung verweise zunehmend auf den Bund, der müsse die delegierten Aufgaben auskömmlich gegenfinanzieren. Aber das lässt Klein nur zum Teil gelten: „Kein Gesetz, das die Kommunen auch nur einen Cent kostet, tritt ohne Zustimmung der Länder im Bundesrat in Kraft.“ Anderen Bundesländern gelinge es besser, ihre Kommunen mit Geld auszustatten – trotz Bundesgesetzgebung. „Wir müssen weg von Einmal-Finanzprogrammen mit bunten Schleifchen dran“, sagt er und fordert mehr Geld und Vertrauen für die Kommunen.

Klein sieht Zusammenhang von Finanzen und Sicherheitsgefühl

Die Finanzsituation wirke sich seiner Meinung nach auch auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen aus. Da gehe es um Graffiti im öffentlichen Raum, um Sauberkeit, um Leerstände – einen Gesamteindruck. Ein Problem für Städte, die wenige Mittel haben: Kaiserslautern, Ludwigshafen, Worms, nicht aber Mainz. Zudem brauche es mehr Polizisten im Land. Damit diese mehr Präsenz zeigen könnten, sollten Verwaltungsarbeiten von anderen Mitarbeitern übernommen werden. Klein, der Jura in Heidelberg und Saarbrücken studiert hat, wirbt für Schwerpunktstaatsanwaltschaften, beispielsweise beim Thema Jugendkriminalität. „Das ist nicht der Ruf nach härteren Strafen“, sagt Klein. Eine Bestrafung müsse jedoch rascher nach dem Vergehen erfolgen, sonst sei die Erfahrung bei Tätern: „Ich kann machen, was ich will.“

Sorge bereitet Klein derweil die wirtschaftliche Entwicklung. Im nahen Saarland sei die Auto-Zulieferindustrie auf dem absteigenden Ast, in Kaiserslautern die Ansiedlung des Batteriezellenwerks von ACC gescheitert. Nun brauche es Alternativen – und zwar nicht „den fünften Logistiker“, sondern im Hochtechnologie-Bereich, so Klein. Das Land müsse die Westpfalz mit gezielten Programmen stärken, Akteure zusammenbringen. Die Verkehrsanbindung der Region sei gut, mit diesem Pfund könne man wuchern.

Klein: Familien brauchen verlässliche Grundschule

Verschlafen habe das Land, dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Mit mehr Medizinstudienplätzen hätte man gegensteuern müssen. Man brauche 200 zusätzliche Studienplätze, sagt Klein. Die könne man in Mainz und über eine Kooperation mit der Uniklinik Homburg schaffen, findet er. Mittelfristig sollte das Land einen weiteren Standort für das Medizinstudium in Rheinland-Pfalz etablieren. Am besten in Kaiserslautern mit der RPTU und dem Westpfalz-Klinikum.

Nicht zuletzt liegt dem zweifachen Familienvater das Thema Bildung am Herzen. Als Elternteil erlebe er gefühlt jede Woche, dass Unterricht ausfällt, Familien kurzfristig die Betreuungssituation sicherstellen müssten. Für Alleinerziehende oder Menschen im Schichtdienst, die keine Großeltern in der Hinterhand hätten, sei das eine Katastrophe. „Wir brauchen eine verlässliche Grundschule von 8 bis 14 Uhr mit einem täglichen, gesunden Mittagessen“, fordert er daher. Auch mehr Lehrer und „multi-professionelle Teams“ an Schulen seien notwendig. Das System sei unter Druck.

Druck kennt auch Klein: Seit Dezember 2024 ist er parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, ist somit stark im Wahlkampf der Landespartei eingebunden. Wie auf Landesebene zwischen CDU und SPD erwartet er auch im Wahlkreis ein knappes Rennen – hier zwischen ihm und seinem SPD-Mitbewerber Daniel Schäffner, auch wenn mit der AfD ein neuer Mitbewerber hinzugekommen sei. Auf seinen aussichtsreichen CDU-Listenplatz fünf will sich Klein jedenfalls nicht verlassen. „Ich habe schon einmal verloren und bin rausgeflogen“, erinnert er an 2016, als er den Wiedereinzug ins Parlament verpasste, erst 2019 nachrückte.

Der Wahlkreis 46

Wahlkreis Kaiserslautern-Land (46) umfasst die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach.