950 Kilometer zu Fuß von Stuttgart nach Amsterdam: Der 28-jährige Heini sammelt Spenden für Menschen, die an einer seltenen Hautkrankheit leiden. Seinen ersten Ruhetag verbrachte er in Pirmasens.

Pünktlich vor Ostern hat der Rosengarten Zweibrücken die Saison 2026 eröffnet. Das erste Wochenende war ein voller Erfolg – nicht nur dank der großen, goldenen Schoko-Hasen.

Das Dach der Fischerhütte am Clausensee wird mit einer Solaranlage bebaut, die ein Drittel des Stroms liefern soll. Die Betreiber setzen auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Mit den Landgrafentagen auf dem Schlossplatz startet Pirmasens in die Freiluftsaison. Am zweiten Aprilwochenende geht es zurück ins ausgehende 18. Jahrhundert.

Zwar rückten 34 Feuerwehrleute aus Wiesbach, Rosenkopf, Käshofen, Martinshöhe, Contwig und Zweibrücken kurz nach 19 Uhr wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes aus, konnten dann aber bald aufatmen.

Leo Wadle, der Mann, der einst den FK Pirmasens ins DFB-Pokal-Halbfinale schoss, ist tot.

Das Zweibrücker Jugendamt hat künftig nur noch einen Leiter. Außerdem ändert sich etwas bei den Sachgebieten. Eine Personalentscheidung ist bereits gefallen.

Drei spielfreudige Hard’n’Heavy-Bands rockten am Ostersonntag in der gut gefüllten Pirmasenser Matrix drauflos. King Savage kam am besten an.

Von der Schlosserei zum Spezialisten für individuelle Lösungen für Geländer, Treppen und mehr aus Metall hat sich Metallbau Lickteig aus Donsieders entwickelt. Jetzt gibt es einen neuen Chef.

Aus dem Hornbacher Stadtrat: Bald soll auf allen Straßen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30 gelten. Die Pfalzsolar könnte noch in diesem Jahr den Spatenstich für einen Solarpark setzen. Mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln wird in eine Fahrradreparaturstation und in Festzeltgarnituren investiert.

Mehrere Tausend Südwestpfälzer suchen jedes Jahr Hilfe im Caritas-Zentrum. Vor allem die Erziehungs- und Lebensberatung ist so gefragt, dass eine Warteliste eingeführt wurde.

Die Welt gehört nicht uns Menschen allein: Diese Folge unserer Mundartkolumne ist ein Plädoyer für Tiere – nicht nur die Halsbandsittiche im Zweibrücker Rosengarten.

Gute Nachrichten für Patienten der Hackmesserseite: Die angespannte hausärztliche Grundversorgung könnte sich bald entspannen.

Rechtzeitig, zum 20-jährigen Jubiläum, kehrt der Blieskasteler Osterrock mit der Zweibrücker Band Purple Haze wieder dorthin zurück, wo er hingehört.

Bogenschießen: Manche mögen es schlicht, andere dagegen setzen auf viel Technik. Beim Turnier gibt’s eine Begrüßung mit viel Witz, steile Schüsse im Wald und einen 1097er-Spitzenwert.

Manchmal steckt der Teufel im Detail. Das erfährt die Ortsgemeinde Bundenthal derzeit bei den Planungen zur Umgestaltung des Bolzplatzes.