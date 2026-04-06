Gute Nachrichten für Patienten der Hackmesserseite: Die angespannte hausärztliche Grundversorgung könnte sich bald entspannen.

Viele ältere, nicht mobile Patienten auf der Hackmesserseite haben derzeit das Problem, dass sie in der näheren Umgebung keinen Hausarzt mehr aufsuchen können. Der Hausärztemangel ist allgegenwärtig und deutlich spürbar. Im vergangenen Sommer hat die Arztpraxis Bruder in Trulben geschlossen, jetzt ist auch die Praxis Reisser in Vinningen dicht. Ruft man in letzterer Praxis an, erhalten Patienten diese Information. Weiterhin wird per Bandansage mitgeteilt, dass dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr Befunde abgeholt werden können. Gleiche Information erhalten die Patienten am Eingang der Praxis in der Pirmasenser Straße 57.

Versorgungszentren in der Stadt schwer zu erreichen

Vor allem ältere nicht mobile Menschen sind die Leidtragenden. Der Weg zu den medizinischen Versorgungszentren nach Pirmasens oder anderen Ärzten in der Region ist zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln meist zu bestreiten, jedoch nur unter großem zeitlichen Aufwand und nicht zu jeder Zeit. Das bedeutet längere Wege und Wartezeiten. Das soll sich bis Herbst ändern.

Die Gemeinschaftspraxis Stein mit Sitz in Rodalben wird das medizinische Angebot in der Filiale Kröppen deutlich erweitern. Wie die beiden Inhaber, Heidi und Georg Stein, in einer Pressemitteilung informieren, soll sowohl in medizinisches Gerät als auch in Personal investiert werden. „Nach einer Einarbeitungsphase wird ein junger Internist das Ärzteteam in Kröppen verstärken und einen vollen hausärztlichen Arztsitz übernehmen“, schreibt Stein. Bislang war der Standort Kröppen mit einem halben hausärztlichen Arztsitz vertreten. Daraus wird eine Vollzeitstelle. Auch medizinisches Fachpersonal, wie Arzthelferinnen oder Krankenschwestern, würden gesucht. „Wir freuen uns auf jede Bewerbung“, informiert Stein. Außerdem soll in die medizinische Geräteausstattung investiert werden, um den Standort Kröppen weiter aufzuwerten „und eine moderne, leistungsfähige Versorgung sicherzustellen“, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehört ein neues, modernes Ultraschallgerät, mit dem auch Herz- und Gefäßultraschall durchgeführt werden können.

Sprechzeiten sollen ausgeweitet werden

Die Ausweitung der Sprechzeiten ist ebenfalls in Planung. Wie die neuen Sprechstunden konkret umgesetzt wird, darüber werde Stein in Kürze informieren. „Auf jeden Fall wird es mit Ausnahme von Mittwoch und Freitag eine Morgen- und Abendsprechzeiten geben“, so Stein.

Während der Übergangszeit sei das Praxisteam bemüht, alle Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen, „trotz erhöhter Nachfrage und herausfordernder Rahmenbedingungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Perspektivisch sei das Ziel, „lange Wartezeiten, räumliche Enge sowie Verzögerungen bei Routine Hausbesuchen“ zu vermeiden.

Keine Förderung aus der öffentlichen Hand

Möglich sei diese positive Entwicklung durch das Engagement der Praxisinhaber Heidi und Georg Stein. Die Arztpraxis befindet sich im Elternhaus von Heidi Stein in der Pirmasenser Straße 22. Das Arztehepaar trage das wirtschaftlich unternehmerische Risiko. Sämtliche Investitionen in Personal und Logistik erfolgten ohne Förderung oder öffentliche Unterstützung.