Manche mögen es schlicht, andere dagegen setzen auf viel Technik. Beim Turnier gibt’s eine Begrüßung mit viel Witz, steile Schüsse im Wald und einen 1097er-Spitzenwert.

Karsamstag, 8 Uhr in der Früh: Es herrscht dichtes Gedränge auf dem Hartplatz des Fußballclubs Dahn in der Pfaffendölle. Doch hier wird nicht gekickt, sondern geschossen, und zwar mit Pfeil und Bogen. Die meisten der 304 Teilnehmer am 48. Internationalen Feld- und Jagdturnier der Dahner Bogenschützen überprüfen vor dem Wettbewerbsbeginn ihre Zielgenauigkeit. Beim Turnier gilt es dann, auf einem der zwei Parcours, gekennzeichnet mit den Farben Rot und Weiß, auf 28 Scheiben je vier Pfeile abzugeben. Maximal 20 Ringe sind zu erreichen, weil die höchste Wertung eine Fünf ist. Die Sportgeräte sind zumeist Hightech-Bögen, „Compound“ heißt diese Bogenklasse. Das Sportgerät verfügt über allerlei Technik, um sowohl das Handling als auch das Zielen zu erleichtern.

Beim Einschießen fehlt der Elmsteiner Martin Haag. Der 54-jährige Elektriker einer großen Chemie-Firma steigt aus seinem Auto. Sein Sportgerät ist ein Langbogen. Die Besonderheit: Schießen kann damit theoretisch jeder, der als Kind einmal mit Pfeil und Bogen hantiert hat. Die Antwort auf die Frage, warum er auf sämtliche Technik verzichtet, ist eindeutig: „Die Materialschlacht mache ich nicht mehr mit“, sagt er, während er sich gemütlich ab 8.40 Uhr für die Begrüßung ausstattet. Diese übernimmt traditionell Franz Schreiner, eine Art „Institution“ bei den Dahner Bogenschützen. Mit viel Wortwitz erklärt er die Regeln und den Ablauf. „Ich bin gestern auf trockenem Laub trotz guten Schuhwerks ausgerutscht. Erzählt mir heute Abend, ob das auch auf nassem Laub geht“, sagt er scherzhaft zu den Schützen. An diejenigen, die ihre Hunde mitführen, appelliert er: „Der mit der trockenen Nase führt, der mit der feuchten Nase pariert.“

Was der Scheiben-Käpt’n für eine Aufgabe hat

Michael Baßler fühlt sich angesprochen. Er wird begleitet von seinem Tiroler-Bracken-Rüden Oskar. Der aus Bad Friedrichshall bei Freiburg kommende Baßler gehört, wie die meistern anderen, zu denjenigen, die am Osterturnier schon über Jahrzehnte teilnehmen. Der zigfache deutsche Meister im Compound ist seit Gründonnerstag mit dem Wohnmobil auf dem Dahner Campingplatz Büttelwoog. Mit viel Routine und Lockerheit gewinnt der für die SGW Weinsberg startende Bogenschütze mit 1061 Ringen die Altersklasse der Bogenklasse Compound unlimited. Seiner Favoritenrolle im Kampf um den Gesamtsieg wird indes Manuel Nutto von den Bogensportfreunden Wyhl gerecht. Der Rekordhalter der Tierbildrunde schießt das beste Gesamtergebnis aller Teilnehmer mit 1097 Ringen. Das beste Ergebnis bei den Frauen „Compound unlimited“ erzielt die Dritte der deutschen Damen-Meisterschaft von 2025, Christina Göcke aus Hiltrup, mit 1072 Ringen.

So ideenreich wie das gesamte Osterturnier sind auch die Pokale, die in der Trainingshalle für die Sieger bereitstehen. Foto: Diana Elig

Zurück zu Martin Haag: Warum er aufs Einschießen verzichtet, begründet er mit einem schelmischen Lächeln: „Damit ich morgen noch genügend Pfeile habe, um zu schießen.“ Er ist am Freitag angereist und schläft in seinem Kombi. Er ist der Scheiben-Käpt’n auf „Rot 6“. „Da gibt’s für mich keine Punkte, geschossen wird ein steiler Talschuss“, prophezeit er, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Der Scheiben-Käpt’n ist dafür verantwortlich, dass innerhalb der Gruppe – hier sind es fünf Teilnehmer – alles regelkonform abläuft. Am Ende trifft er mit einem der vier Pfeile die Vier. Erst um 18.30 Uhr hat „Rot 6“ den kompletten Parcours gebändigt. Am Abend erfolgt die Bestandsaufnahme, die Pfeile werden gezählt. „Bis auf einen, der in den Weiten des Waldes verschwunden ist, habe ich noch alle“, stellt Haag erfreut fest. Am Ende wird er mit insgesamt 364 Ringen (138 am ersten Tag und 226 am zweiten Tag) Vierter unter den acht Longbow-Schützen.

Sogar der Compound-Europameister ist da

Eine weite Anreise hatte Lukas Gautschi. Der Compound-Europameister von 2013 kam aus dem schweizerischen Wil bei Sankt Gallen. Was ihn antreibt, in den Wasgau zu fahren, beschreibt er kurz und knackig: „Weil’s eins von den anspruchsvolleren Turnieren ist und einen guten Start in die Saison ermöglicht.“ Seit Donnerstag ist er im Wasgau, begleitet von seiner Freundin, die die Zeit nutzt, um wandernd das Dahner Felsenland zu erkunden, während der Gatte um den Gesamtsieg bei den Compoundern schießt. Am Ende wird er Siebter mit 1069 Ringen.

Für den Vorsitzenden der Dahner Bogenschützen, Alexander Legleitner, beginnt der erste Turniertag schon um 5 Uhr. Nach einem Kaffee daheim in Niedersimten fährt er in die Pfaffendölle, trifft dort ab 6 Uhr weitere drei Vereinsmitglieder. Jeweils im Zweierteam bringen sie die Auflagen an den je 28 Parcours-Scheiben an. „Frühsport quasi“, sagt er. Für ihn ist der erste Teil beendet, als die 304 Teilnehmer den Marsch zu den jeweiligen Ausgangspunkten antreten und Ruhe einkehrt. „Zeit für den zweiten Kaffee“, sagt er und begibt sich kurz in die Trainingshalle, in der heute nicht geschossen, sondern verköstigt wird.