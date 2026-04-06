Pünktlich vor Ostern hat der Rosengarten Zweibrücken die Saison 2026 eröffnet. Das erste Wochenende war ein voller Erfolg – nicht nur dank der großen, goldenen Schoko-Hasen.

Das Wetter meinte es gut: Sowohl bei der Eröffnung des Zweibrücker Rosengartens am 1. April als auch an den folgenden Tagen blieb es trocken, und die Sonne ließ sich ebenfalls ein paarmal blicken. Am Samstag verrät eine der Damen am Eingang: Seit Mittwoch sei viel los gewesen.

Richtig lange Schlangen bis zur Saarlandstraße gab es aber am Samstag ab 14 Uhr, denn da konnten die Kinder Osterhasen suchen im Rosengarten. Damit die Kinder die in Goldfolie eingeschlagenen Schokofiguren nicht zu lange suchen müssen, gab es statt klitzekleiner Häschen richtige Riesenhasen – gestiftet vom Rosengarten-Betreiber UBZ. Die waren um die 30 Zentimeter groß und nach ein wenig Suchen auch gut zu finden zwischen blühenden Tulpen, kleinen Sträuchern und Gras. „Bei den Schokoladenpreisen hat mein Kind ja fast ausgesorgt. Jetzt noch einen Liter Diesel dazu, und er muss nie wieder arbeiten“, scherzte ein Vater.

Sehr viele Familien mit kleinen und auch größeren Kindern waren am Samstag im Rosengarten unterwegs. Jedes Kind durfte einen goldenen Osterhasen mitnehmen. Wer keinen gefunden hatte, bekam am Ausgang an der Kasse einen Schoko-Hasen geschenkt. „Wir wollten eigentlich auch suchen, aber unsere Kinder waren dann so beschäftigt auf dem Spielplatz, dass wir die Zeit vergessen hatten“, erklärte ein Mutter am Ausgang.

Wo Neues zu sehen und zu nutzen ist

Es gab viel zu sehen im Rosengarten. Die japanischen Kirschbäume blühen, viele Beete sind mit blühenden Blumen frisch bepflanzt, und der Weg zum Pavillon mitten im Rosengarten ist rechts und links von gelb blühenden Tulpen eingefasst. Neu sind dieses Jahr Sitzgarnituren mit Tischen und Bänken am Spielplatz, eine Pergola Richtung Tankstelle, neue Bänke, neue Bäume und einige erneuerte Wege.

Und die Rosen, die dem Garten seinen Namen geben? „Rosen, die erst dieses Jahr auf den Markt kommen, stehen bei uns schon“, sagte Heiko Hübscher Anfang März. Man achte darauf, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was Züchtungen anbelange. Die neuen Sorten seien auch besser ans Klima angepasst, an heiße Sommer und milde Winter. Das heißt auch: „Die Blüten sind länger schön.“

Was der Rosengarten in diesem Jahr bietet

Der Rosengarten hat täglich ab 8.30 Uhr geöffnet und er schließt im April um 18 Uhr. Ab Mai bis September können Besucher den Rosengarten bis 19 Uhr besuchen, und ab Oktober bis 17 Uhr. Am 2. November geht der Rosengarten in die Winterpause, dann können nur noch Saisonkarteninhaber hinein – über das Drehkreuz am Rosengartenhotel. Das machte in der Vergangenheit öfter technische Probleme, funktioniert aber seit der Reparatur wieder. Ihre Dauerkarten können die Besucher an der Kasse abholen. Dort bekommen beispielsweise Eltern mit kleinen Kindern oder Rollstuhlfahrer auch besondere Karten, mit denen sie die Tür öffnen können für die Rollstuhl- oder Kinderwagendurchfahrt am hinteren Eingang.

Das Veranstaltungsprogramm ist auch 2026 wieder reichhaltig: Es gibt Konzerte und Picknicks, Rosenschnittkurse, Rosentage und Lesungen, außerdem zwei Rosen- und Gartenmärkte im Juni und September. Sonntagmorgens werden Qi-Gong-Kurse angeboten. Das Fest der 1000 Lichter ist Ende August. Etwas Besonderes gibt es am 9. Mai im grünen Wohnzimmer Zweibrückens: kirchliche Trauungen mit Popup-Segen.

Das Programm

Die Events im Rosengarten Zweibrücken im Überblick gibt es auf rosengarten-zweibruecken.de

