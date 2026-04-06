Der Spatenstich für einen Solarpark der Pfalzwerke-Tochter Pfalzsolar auf der Gemarkung Hornbach soll im Spätjahr 2026 erfolgen.

Auf Hornbacher Gebiet, grob gesprochen zwischen dem saarländischen Altheim und dem Zweibrücker Stadtteil Mittelbach-Hengstbach, wollen die Pfalzwerke mit ihrer Tochter Pfalzsolar auf rund 25 Hektar Acker Flächenphotovoltaik mit Speichern errichten. „Solarpark unterm Bürgerwald“ heißt der Bebauungsplan, den der Stadtrat Hornbach bereits im Juni 2022 aufgestellt hat. „Bei der Sitzung am Dienstag ist mir noch mal aufgefallen, wie lange wir uns schon mit dem Thema befassen“, berichtet Stadtbürgermeister Thomas Hohn (FDP) im Nachgang der Stadtratssitzung.

Angesichts von knapp vier Jahren Laufzeit bei dem Projekt könne er verstehen, warum die Menschen manchmal den Eindruck hätten, es gehe immer langsamer voran in Deutschland. Am Dienstag nahm der Rat die Bedenken von unterschiedlichen Institutionen zur Kenntnis. Laut Hohn stimmte der Stadtrat den erneut vorgestellten Plänen einstimmig zu. Bald könne der Bauantrag gestellt werden. „Ich bin optimistisch“, sagt Thomas Hohn. Laufe alles nach Plan, könne womöglich im vierten Quartal 2026 mit dem Projekt begonnen werden.

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Zwischen Althornbach und Hornbach wird ein weiterer Solarpark geplant.