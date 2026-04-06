Rund 17.000 Euro steckt Hornbach in eine Fahrrad-Reparaturstation und in Bierbänke. Das Geld dafür kommt zum Großteil von Bund und Land.

Gegenüber der Feuerwehr in Hornbach, in unmittelbarer Nähe des Radwegs, soll bald eine Reparaturstation für Fahrräder stehen. Wie Stadtbürgermeister Thomas Hohn (FDP) berichtet, kommen die rund 2500 Euro dafür aus einem vom Bund aufgelegten und vom Land aufgestockten Programm zur Förderung von Projekten von Bildung, Klima und Infrastruktur.

Die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land haben dafür zusammengearbeitet und teilweise federführend Projekte beantragt, die dann auch anderen Orten zugutekommen. Bei den Reparaturstationen hatte laut Hohn Martina Wagner, Ortsbürgermeisterin von Kleinsteinhausen, den Hut auf. In Kleinsteinhausen wird ebenfalls eine Station aufgestellt, an der etwa Werkzeug zum Flicken eines platten Reifens bereitgehalten wird.

Festzeltgarnituren auch für Großbundenbach

Thomas Hohn kümmerte sich um neue Festzeltgarnituren. Rund 15.000 Euro kosten 50 Festzeltgarnituren – 50 Tische und 100 Bänke – sowie zehn breite Garnituren und zehn Stehtische und dazugehörige Bänke samt Transportboxen, die der Ortsgemeinde Hornbach gehören. Großbundenbach erhalte ein paar Garnituren weniger. „10.000 Euro stammt aus Fördermitteln, 5000 nehmen wir aus dem Haushalt“, erklärt Hohn.