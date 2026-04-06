Die Welt gehört nicht uns Menschen allein: Diese Folge unserer Mundartkolumne ist ein Plädoyer für Tiere – nicht nur die Halsbandsittiche im Zweibrücker Rosengarten.

Des hätt ich mer denke kenne, dass mei Plädoyer fer die Krähe in de Allee in meiner Gloss vun ledschder Woch zu Entrüstungsstirm führe dääd. Un de erschde Leserbrief losst nadierlich ah net uff sich waade. Awwer ich loss mich net err mache: Die Welt gehört net uns Mensche alleen, sonnern de gesamt Schöpfung, un dodezu gehört ah des schwarze Völkche drunne am Schwarzbach. Un nadierlich ah die Bisam un die Nilgans am Bleecherbach. Un ah die Weschp, die Atzel, de Mauerwolf un die Schnook, ah wann die sich reeschelmäßisch unbeliebt mache. Ei was glaabe dann ihr, bei wieviel Viehzeich mir Mensche net beliebt sinn! Un es is eewe net demit geduun, dass mer im Fernsehe gern de Lassie un de Flippr anguckt; obwohl, die sinn jo ah aus de Mode komm.

Vielleicht leit’s dodran, dass mer heit nimmie mi’m Viehzeich so uffwachst wie mir in meiner Kindheit. Do hann zum Beispiel die Gail noch zum Stroßebild gehört: Sie hann die Brauereiwään mit de Bierfässer gezoo, un de dicke Herr Maier vum Gestiet is mit seine Perd dorch die Allee geritt. Hinnerm Haus hammer die Karnickel im Stall gehall, un mei Muddie is mit mir zum Gaulsmetzjer Jörns in de Ixemer Stroß inkaafe gang; aller des is jetzat kee so guudes Beispiel. Ah die Biecher ware voller Diercher. Des hat mit de Lesefibel „Meine bunte Welt angefang“, is mit de Häschenschule weitergang un hat mi’m Wilhelm Busch un seim Rab Habakuck net uffgehört. Net se vegesse die Märcher mit de Bremer Stadtmusikande un de siwwe Geißlein. Schbäder sinn dann die Abenteuer vum Jack London mit de Hund un de Wölf dezu komm.

Mit invasiven Arten könnten wir großzügiger sein

Aller, mit dem gestrandete Walfischch in die Ostsee hammer Mitleid, un ah mit dem Kätzje, uff des mer mim Flobert geschoss hat; des hat ledschd Woch in de Zeidung geschtann. Ich hab an unser Romi denke misse, des mer aus Rumänie kriet hann: De Viehdokder hat feschtgestellt, dass se im Buckel e Kuchel stecke hat. Lazeroner, die sich e Schbass draus mache, Viehcher se quäle, gebt’s leider uff de ganz Welt.

Schwer duue mer uns mit de sogenannte invasive Arte, die vun weit her zu uns ingewannert sinn. Ich denk, do sollt mer ah großzüschich sinn. Zum Beispiel mit de Halsbandsittiche, die denne weide Weesch aus Indie bis in unser Rosegaade gefladdert sinn. Mir mache se Spaß, die griene Kerlcher, wann se ah arisch laut sinn. Mer muss nadierlich schunn uffbasse. Völlisch fehl am Platz sinn bei uns die amerikanische Breitmaulfrösch, ah Maga-Kröde genennt, die sich uffpluschdere, rumkrakeeie, fer Unfriede sorje un sich wichdisch mache. Die Biesder sollt mer dabber dohin schicke, wo se herkomme: ins Land, wo de Peffer wachst.