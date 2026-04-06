Manchmal steckt der Teufel im Detail. Das erfährt die Ortsgemeinde Bundenthal derzeit bei den Planungen zur Umgestaltung des Bolzplatzes.

Insgesamt 84.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes (RZP) will der Ort Bundenthal in seinen Bolzplatz investieren. Geplant sind ein Spielplatz, eine Ladesäule für Elektrofahrräder und dazu eine öffentliche Toilette. Der Bolzplatz liegt direkt am Radweg entlang der Wieslauter. Die Umgestaltung käme also Bürgern und Gästen gleichermaßen zugute. Die öffentliche Toilette an zentraler Stelle wäre auch für Feste, wie beispielsweise den Johannismarkt, von Vorteil.

Bauturbo passt hier nicht

Doch so einfach, wie es sich anhört, ist es offensichtlich nicht. „Wir müssen wohl hier erst mal den Bebauungsplan ändern, wenn wir eine Toilette bauen wollen“, erläuterte Bürgermeister Daniel Frey im Gemeinderat. Eine solche Änderung kann gewöhnlich von mehreren Monaten bis zu einem Jahr dauern, manchmal auch länger. Das Geld aus dem RZP muss bis allerdings bis Ende 2028 ausgegeben sein. Frey ist diesbezüglich in Gesprächen mit der Verwaltung und hofft, dass sich eine Lösung findet, damit das Projekt realisiert werden kann.

Den Bauturbo der Bundesregierung, wodurch sich solche Prozesse derzeit verkürzen lassen, wird man wohl nicht anwenden können. Für dessen Vorgaben passt das Projekt nicht. Außerdem werden die Kosten für die Bebauungsplanänderung wohl ein Fünftel der Zuschüsse aufbrauchen, rechnet der Bürgermeister.