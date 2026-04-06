Mit den Landgrafentagen auf dem Schlossplatz startet Pirmasens in die Freiluftsaison. Am zweiten Aprilwochenende geht es zurück ins ausgehende 18. Jahrhundert.

Mit einem kleinen Markt-Spektakel am Samstag und Sonntag, 11. und 12. April, lässt die Schuhstadt ihren Gründervater Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt hochleben – und das zum 27. Mal. Am Sonntag öffnen außerdem die Geschäfte in der Fußgängerzone.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen Gaukler, Handwerker, Händler und Spielmannsleute. Sie schlagen ihre Zelte in der Fußgängerzone auf. Holzschnitzer, Lederer, Silberschmiede und Sattler lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Händler bieten an ihren Ständen Waren feil, darunter Honigwein und Felle. Für Glücksspieler gibt es Mäuseroulette, Rattenfangen und das Glücksrad. Neben Harlekinspielen gibt es ein hölzernes Riesenrad, das durch Muskelkraft betrieben wird. Das Seherweib liest aus der Hand und den Karten.

Eine bunte Schar von Künstlern versucht an beiden Tagen, den Zauber der Epoche wiederzuerwecken. Gaukler Timelino sorgt mit flotten Sprüchen, Jonglagen und Feuerspiel für Unterhaltung. Das Trio Cum Laute spielt und singt. Musik und Zauberei verspricht das Duo Zeitensprung. Der Hohe Herr zu Pulitz mischt sich auf dem Schlossplatz unters Volk, während das Berliner Theater Zeter und Mordio zum Lachen und Mitfiebern einlädt. Eine besondere Attraktion bietet die Gruppe Historicus mit Fechtspielen. Gezeigt wird, wie einst das Exerzieren und Fechten mit aufgepflanztem Bajonett geübt wurde – im Stil der Landgrafen-Garde.

Wer sich aus erster Hand über Landgraf Ludwig IX. und die Residenzstadt Pirmasens informieren möchte, kann das Stadtmuseum Altes Rathaus besuchen. Es ist samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Unter der Überschrift „Wo Wissen beginnt“ können Interessierte bei einer offenen Stadtführung am Samstag, 11. April, durch die Pirmasenser Schulwelt spazieren. Denn das Bild der Siebenhügelstadt wird bis heute neben den markanten Industriebauten von den imposanten Schulhäusern aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg geprägt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem Alten Rathaus.

Offiziell eröffnet werden die Pirmasenser Landgrafentage am Samstag, 11. April, um 12 Uhr, stilecht mit Landgraf Ludwig IX., seiner Gemahlin Caroline und den Grenadieren. Für die musikalische Umrahmung mit Pauken und Trompeten sorgt der Fanfarenzug Bann. Am Sonntag spielt der Spielmanns- und Fanfarenzug Niedersimten in der Fußgängerzone auf.

Überblick

Die Landgrafentage finden am 11. und 12. April auf dem Pirmasenser Schlossplatz statt. Der historische Markt ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag laden die Einzelhändler zwischen 13 und 18 Uhr ein.