Wiesbach Wohnungsbrand? 34 Feuerwehrleute rücken nach Wiesbach aus – und bald wieder ab

Entwarnung: Es hat nur gequalmt, wohl wegen eines Kurzschlusses.
Entwarnung: Es hat nur gequalmt, wohl wegen eines Kurzschlusses.

Großeinsatz am Abend des Ostersonntags? Zwar rückten 34 Feuerwehrleute aus Wiesbach, Rosenkopf, Käshofen, Martinshöhe, Contwig und Zweibrücken kurz nach 19 Uhr wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes aus, konnten dann aber bald aufatmen. Aus der Wiesbacher Talstraße konnten die Retter bald wieder abrücken. „Irgendwo gab es einen Kurzschluss im Haus und es hat gekokelt. Wir wissen im Moment nicht genau, wo das war. Gebrannt hat es aber nicht, es hat nur gequalmt“, berichtete Einsatzleiter Andreas Schumacher.

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