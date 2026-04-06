Das Zweibrücker Jugendamt hat künftig nur noch einen Leiter. Außerdem ändert sich etwas bei den Sachgebieten. Eine Personalentscheidung ist bereits gefallen.

An der Spitze des Zweibrücker Jugendamtes gibt es Veränderungen: Nachdem die pädagogische Leiterin Petra Buchmann Ende 2025 in Ruhestand ging, wurde ihre Stelle nicht mehr besetzt. Dafür bekommen zwei Sachgebiete eine eigene Leitung. Sarah Wiehn ist seit 1. Februar neue Leiterin des Sachgebiets Sozialer Dienst. Die Leitung für das Sachgebiet Kindertagesstätten war bis Mitte März ausgeschrieben, ist aber noch zu besetzen.

Seit 2017 hatte das Jugendamt eine Doppelspitze: Petra Buchmann übernahm die Verantwortung für den pädagogischen Bereich, während Jörg Klein den Bereich Verwaltung leitete. Er behält diese Position und ist damit alleiniger Jugendamtsleiter. Die neue Struktur ist quasi eine Rückkehr zur Aufteilung vor 2017. Eine Nachfolgerin für Petra Buchmann als Amtsleiterin gebe es nicht, erklärt Sarah Wiehn. Gemeinsam mit Patrick Maske, schon länger Leiter des Sachgebiets Verwaltung, übernimmt sie aber die Vertretung von Jörg Klein. Sie übernimmt zudem Buchmanns Sitz als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Dem stimmte der Stadtrat Ende März zu.

Sarah Wiehn ist 36 Jahre alt, arbeitet seit August 2017 bei der Stadtverwaltung, wo sie im Bezirkssozialdienst anfing. Sie wurde in Zweibrücken geboren und lebt in St. Wendel. Zu ihrem Sachgebiet gehören die Bezirkssozialarbeit – grob gesagt Hilfe bei familiären Problemen und wenn es um das Kindeswohl geht –, Pflegekinder, die Jugendgerichtshilfe, unbegleitete minderjährige Ausländer, die Jugendscouts, die sozialpädagogische Familienhilfe und die Sozialarbeit in Schulen und Kitas.

Ins Sachgebiet Kindertagesstätten, dessen Leitung noch zu besetzen ist, fallen unter anderem Aufgaben im Bereich Verwaltung. Dazu zählen Zuschussanträge, Bauvorhaben, Betriebserlaubnisse und das Personal. Viertes Sachgebiet beim Jugendamt ist die Kommunale Jugendarbeit, zu der das Juz in der Maxstraße gehört. Leiterin ist Nicole Buchholz. Zudem gibt es die Suchtberatung mit Leiterin Karin Bieg und und die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Christian Roland leitet.