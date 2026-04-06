Demnächst soll in ganz Hornbach Tempo 30 gelten. Auf einigen Straßen ist das nicht allzu schwer, bei anderen muss eine Behörde mit ins Boot.

Auf einigen Straßen im Stadtgebiet von Hornbach gilt Tempo 30. „Und auf den Straßen, auf denen das noch nicht der Fall ist, soll es bald so werden“, berichtet Stadtbürgermeister Thomas Hohn (FDP). In der Turnhallstraße und in der Bahnhofstraße beispielsweise gelte die Geschwindigkeitsbegrenzung. Weitere Straßen sollen demnächst folgen.

Das ist nicht nur der Wille von Thomas Hohn, sondern der des Stadtrats, der sich am vergangenen Dienstag einstimmig für ein Tempolimit auf den Straßen des Orts aussprach. Bei den Gemeindestraßen sei das auch ohne weiteres möglich, die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde könne in Absprache entsprechende Schilder aufhängen.

Absprachen für Landes- und Bundesstraßen

Etwas komplizierter sei das bei sogenannten klassifizierten Straßen, also bei Landes- und Bundesstraßen, die es in Hornbach auch gibt: die L478, die L479 und die B424. „Dazu wollen wir mit dem zuständigen LBM sprechen“, kündigt Hohn an. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist für die Landes- und Bundesstraßen zuständig.

Derzeit wird beispielsweise für die Ortsdurchfahrt von Rimschweiler diskutiert, Tempo 30 während der Nachtstunden einzuführen. Insbesondere im Ortskern, Höhe Apotheke etwa, wo besagte Bundesstraße verläuft, spielen sich laut Hohn mit Blick auf den Verkehr teils „abenteuerliche Szenen“ ab. „Die Einheimischen kennen die Stelle und fahren vernünftig“, hat Hohn beobachtet. Auswärtige Autofahrer mit hohen Geschwindigkeiten seien da eher das Problem.