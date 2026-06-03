Etwa anderthalb Jahre lang hatte der Strom-, Gas- und Wasserlieferant eine Doppelspitze. Das ändert sich jetzt wieder.

Seit 1999 hatte er die Grünstadter Stadtwerke geleitet, Ende 2024 zog sich Albert Monath aus gesundheitlichen Gründen zurück. Und an seine Stelle traten die beiden bisherigen Prokuristen Steffen Albert und Jürgen Böhnlein. Das allerdings war als Übergangslösung gedacht, denn die Stadtwerke stehen vor einer Neuausrichtung. Die Energiewende lässt ihre Aufgaben wachsen und die Erträge schrumpfen, zur Debatte stehen eine Fusion oder Kooperationen mit anderen Versorgern. Endgültig vergeben werden sollte der Chefposten daher erst, wenn Klarheit über den künftigen Kurs besteht. Nun allerdings ist Böhnlein laut Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) ohnehin auf eigenen Wunsch wieder auf eine Abteilungsleiterstelle zurückgekehrt – und Albert für fünf Jahre zum alleinigen Geschäftsführer ernannt worden. Haupteigentümerin der Stadtwerke ist die Stadt Grünstadt, außerdem sind die Ortsgemeinde Lambsheim mit knapp acht Prozent und der Stadtwerke-Verbund Thüga mit etwa 20 Prozent beteiligt.