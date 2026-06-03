Pfälzerwald Segnen lassen in der Natur: „Blessed Pfalz“ lockt Paare in den Wald
Neun Paare haben die Chance genutzt, sich mitten im Pfälzerwald am Forsthaus „Schwarzer Fuchs“ in Annweiler trauen oder segnen zu lassen. Die Natur war somit Schauplatz dieses besonderen kirchlichen Ereignisses. Organisiert wurde es von „Blessed Pfalz“, dem Segensbüro der Evangelischen Kirche der Pfalz, unter der Federführung der Pfarrerin Diemut Meyer. Zu solchen Events lädt die protestantische Kirche mehrmals im Jahr an wechselnden Orten ein. Eine größere Dimension hat das Ganze im Herbst auf dem Dürkheimer Wurstmarkt, an dem beim letzten Mal rund 80 Paare teilnahmen. In Annweiler gaben sich, wie im Bild zu sehen, Juliane und Tim Kucharzewski das Ja-Wort; sie wurden von Pfarrer Stefan Müller getraut. Acht Eheleute holten sich unabhängig davon, wie lange sie schon verheiratet sind, für ihren weiteren Lebensweg Gottes Segen, wie Pfarrerin Heike Messerschmitt informiert. Sie übernahm selbst diverse Segnungen in der Südpfalz und stand auch für diese Aktion parat. Gedacht sind solche Angebote für Menschen, die in einem ausgefallenen oder intimeren Rahmen, also alleine oder mit ihren Kindern und im engsten Familienkreis, eine kurze Zeremonie wünschen.