Großes Stühlerücken im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land. 17 Räte wurden zum ersten Mal gewählt. Auch an der Verbandsgemeindespitze gibt es neue Gesichter.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat drei neue Beigeordnete. Künftig ist Bernd Gehringer (CDU), der langjährige frühere Ortsbürgermeister Obersimtens, Erster Beigeordneter. Ihm zur Seite stehen der Zweite Beigeordnete Guido Hahn ( FWG), der in den vergangenen fünf Jahren Ortsbürgermeister von Ruppertsweiler war, und der Dritte Beigeordnete Steffen Schehrer (CDU, Trulben), der zuletzt die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat führte.

Alle drei Wahlen brachten eindeutige Ergebnisse. Gehringer erhielt 26-Ja-Stimmen bei nur einer Nein-Stimme. „Ich bin überrascht, wie deutlich die Wahl war“, sagte der 59-Jährige, der bei der Stadt Pirmasens das Rechnungsprüfungsamt leitet. Gehringer folgt auf den Vinninger Günther Röhm (FWG), der zehn Jahre lang Erster Beigeordneter war. Zuvor war Röhm von 2000 bis 2004 Dritter und von 2004 bis 2014 Zweiter Beigeordneter. Nach insgesamt 29 Jahren gehört Röhm nicht mehr dem Verbandsgemeinderat an.

Keine Koalition im Rat

Dem Verbandsgemeinderat gehören 28 Ratsmitglieder an – Guido Hahn fehlte am Dienstag. Die CDU kam bei der Kommunalwahl im Juni auf zehn Sitze. Die FWG, mit der die CDU lange koaliert hatte, hat im neuen Verbandsgemeinderat noch vier Sitze (2019: sieben). Die SPD verfügt über acht Mandate (2019: zehn), die erstmals vertretene AfD über fünf und die FDP hat einen Sitz.

Eine Koalition hat sich im Rat nicht gebildet. „Seit Klaus Weber Bürgermeister ist, sind fast alle Beschlüsse einstimmig getroffen worden. Das liegt vor allem daran, dass er mit den Fraktionen immer offen im Gespräch ist und sie in Entscheidungsprozesse frühzeitig einbezieht“, erklärte der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Philipp Andreas (Hilst) gegenüber der RHEINPFALZ. „An dieser konstruktiven Atmosphäre wollen wir weiter festhalten und so die breite Mehrheit im Rat erreichen“, ergänzte er. Andreas, der zum ersten Mal in den Rat gewählt wurde, führt künftig die CDU-Fraktion.

Trulber folgt auf Trulber

Zum Zweiten Beigeordneten wurde Guido Hahn (FWG) gewählt. Er erhielt 18 Ja-Stimmen, sieben Ratsmitglieder enthielten sich, zwei stimmten mit Nein. Hahn weilte am Dienstag im Urlaub, er hatte im Vorfeld erklärt, das Amt im Fall der Wahl anzunehmen. Er folgt auf den Eppenbrunner Thomas Iraschko (CDU), der das Amt fünf Jahre lang innehatte und im neuen Rat nicht mehr vertreten ist.

Der bisherige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat, Steffen Schehrer, wurde zum Dritten Beigeordneten gewählt. Der 51-jährige Berufssoldat erhielt 20 Ja-Stimmen, acht Ratsmitglieder enthielten sich. Der Trulber folgt damit im Amt auf einen Trulber. In den vergangenen fünf Jahren übte Jürgen Noll das Amt des Dritten Beigeordneten aus. Den drei Beigeordneten der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sind keine Geschäftsbereiche zugeordnet. Bei der Vertretung des Verbandsbürgermeisters sollen sie sich abwechseln.

Unter allen fünf Bürgermeistern im Rat

Bürgermeister Weber verabschiedete am Dienstag 20 Ratsmitglieder, darunter waren auch altgediente wie der Trulber Willi Walllitt (SPD), der dem Verbandsgemeinderat erstmals 1989 angehörte, insgesamt 32 Jahre in dem Gremium mitarbeitete und alle fünf bisherigen Bürgermeister im Amt erlebte. 17 Ratsmitglieder gehören dem Gremium zum ersten Mal an. „Das ist ein Generationswechsel“, sagte Weber.