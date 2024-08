Rolf Metzger von der Bürgerliste (BL) geht in seine vierte Legislaturperiode als Ortsbürgermeister Kirrweilers. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni hatte der Amtsinhaber 84 Prozent der Stimmen erhalten. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch wurde er vereidigt.

„Auf Grund der Wahlen hat unser Rat nun eine etwas andere Zusammensetzung. Ich wünsche mir, dass auch weiterhin konstruktive und produktive Arbeit auf vertrauensvoller Basis geleistet wird. Das für mich persönlich sehr erfreuliche Wahlergebnis als Ortsbürgermeister ist zugleich Herausforderung und Verantwortung“, sagte Metzger.

Offen blieb hingegen noch die Besetzung der Beigeordneten-Posten, die bislang Ralph Anton und Doris Janz (beide BL) inne hatten. Der Grund, warum die Wahl verschoben wurde: Der Rat änderte auf Anregung der VG-Verwaltung die Hauptsatzung und schuf eine dritte Beigeordnetenstelle. Es werden dann auch drei Geschäftsbereiche gebildet. Während die BL (neun Stimmen) und das einzige SPD-Mitglied Uwe Vester für die Erweiterung votierten, stimmte die sechsköpfige CDU-Fraktion geschlossen gegen die Änderung. Deren Fraktionssprecher Felix Zöller sagte: „Wir sind der Ansicht, dass zwei Beigeordnete ausreichend sind. Schon vor dem Hintergrund der Wirtschaftslage ist die Installation eines dritten Beigeordneten kein gutes Signal an die Bevölkerung.“

Fulltime-Job geworden

Für die BL hielt deren Sprecher Willy Sebastian dagegen. „Die Kosten für einen Beigeordneten sind doch recht überschaubar, dies kann nicht das Kriterium für eine Ablehnung sein. Aus unserer Sicht macht es durchaus Sinn, einen dritten Beigeordneten zu installieren, da die Aufgaben zuletzt immer mehr wurden und zudem die Planungen der 2026 stattfindenden 825-Jahr-Feier anstehen.“

Rolf Metzger ergänzte: „Die Arbeit als Ortsbürgermeister hat sich zum Fulltime-Job entwickelt. Da frage ich mich schon, wie das in Zukunft weiter gehen soll, zumal es immer mehr Themen gibt, die es zu bearbeiten gilt!“ Metzger ist seit sechs Jahren in Pension.

Das Sitzungsgeld wurde einstimmig von 25 auf 30 Euro angehoben. Neu im Rat sind Nikolas Serr (BL), Thomas Oberhofer (CDU) und Uwe Vester (SPD). Aus dem Gremium ausgeschieden sind Stefan Asam (BL), der 15 Jahre Ratsmitglied war, Andreas Roth (BL) der sieben Jahre dem Gremium angehörte sowie der zuletzt parteilose Hugo Treber, der sich 28 Jahre lang für die Gemeinde als Ratsmitglied engagierte. Alle drei werden beim Neujahrsempfang noch verabschiedet.

An Wettbewerb beteiligen

Für ihre 30-jährige Ratsmitgliedschaft und ihr großes Engagement für das Gemeinwesen wurden Reinhold Stadtler und Willy Sebastian (beide BL) vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Diese erhielten auch Ralph Anton (BL) für 29 und Hugo Treber (parteilos, zuvor SPD) für 28 Jahre Ratsarbeit.

Die Gemeinde will sich in diesem Jahr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Aus diesem Grund wird am Donnerstag, 5. September, ab 14 Uhr, die Bewertungskommission den Ort zwei Stunden lang in Augenschein nehmen. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich am Dorfrundgang zu beteiligen. Treffpunkt: 13.45 Uhr, Edelhof. Um 14.45 Uhr beginnt der Rundgang. Im Anschluss findet im Edelhof die Abschlussbesprechung statt.