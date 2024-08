Für die Kommunalwahl am 9. Juni hatte sich kein Kandidat gefunden, nun hat der Rat die neue Ortsführung gewählt. In beiden Fällen bekannte Gesichter.

Eigentlich hätte Thomas Wick, der 2019 zum Ortsbürgermeister von Waldrohrbach gewählt wurde, nach der auslaufenden Legislaturperiode dem Amt Ade sagen wollen. Das Ehrenamt sei zeitintensiv und nicht selten erfahre man Gegenwind, weil man es nie allen recht machen könne. Doch es fand sich kein anderer, der in seine Fußstapfen treten wollte – weder zur Kommunalwahl noch danach. Also stellte er sich wieder zur Verfügung – zumindest zeitlich begrenzt. „Wir haben ein paar Optionen, aber die wollen sich erst einmal reinfinden“, berichtet der 47-Jährige. Denn seine Gemeinde im Regen stehen zu lassen, kommt für den Kelteranlagenmonteur nicht infrage: „Meine Art ist es nicht, einfach die Verantwortung abzulegen und mich aus der Affäre zu ziehen. Dies hat mich dazu bewogen, meine persönliche Belange in den Hintergrund zu stellen“, so Wick, Der Christdemokrat gehörte bereits ab 2014 dem Gemeinderat an und übernahm 2018 den Beigeordnetenposten, nachdem der Amtsinhaber zurückgetreten war. Gewählt wurde Wick mit vier Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme. Ihm zur Seite stehen Bianca Kempf als erste Beigeordnete (vier Ja, zwei Enthaltungen) und Lena Reither als weitere Beigeordnete (fünf Ja, eine Enthaltung).

Auch im Annweilerer Stadtteil Sarnstall übernahm in dieser Woche der Rat die Wahl der Ortsführung. Der bisherige stellvertretende Ortsvorsteher Gernot Neuer rückt nun an die Spitze. Nachdem kein anderer den Finger nach dem Amt gestreckt habe und klar gewesen sei, dass seine Frau und er die letzten Verbliebenen des alten Rats sein würden, habe er seine Bereitschaft signalisiert und sei vorgeschlagen worden, berichtet der 49-Jährige, der aus dem Neckartal kommt und seit 2006 in der Pfalz lebt. Der Ortsbeirat wählte ihn mit vier Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. Zu seinem Stellvertreter wurde Kilian Klein mit sechs Ja-Stimmen gewählt. Er war einziger Kandidat für den Posten.