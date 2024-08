Die Entstehung der Ernst-Reuter-Siedlung auf der damals „grünen Wiese“ war eines der größten Wohnbauprojekte der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik. Engagiert zeigt sich in dem Viertel in der Gartenstadt heute insbesondere die SPD – doch die AfD erhält die meisten Wählerstimmen. Warum das so ist, wollten wir bei einem Besuch im Quartierbüro wissen.

Reihenweise vier- bis fünfstöckige Mehrfamilienhäuser, ihre Klingelschilder zieren typisch deutsche, aber auch süd-osteuropäisch oder arabisch klingende