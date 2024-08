Mit einer komplett neuen Gemeindespitze will Neuburg die Aufgaben der nächsten fünf Jahre bewältigen. In der konstituierenden Sitzung wurde nicht nur mit Dieter Hutzel (CDU) der neue Ortsbürgermeister ins Amt eingeführt, sondern mit Jochen Geißer (CDU) und Ralf Weisenburger (WGN) auch zwei neue Beigeordnete gewählt.

Die letzte Amtshandlung von Hermann Knauß (Wählergruppe Neuburg/WGN), der nach zehn Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte, war die Amtseinführung seines Nachfolgers Dieter Hutzel. Hutzel hatte sich bei der Kommunalwahl im Juni mit 57,2 Prozent der Stimmen gegen Günter Weisenburger (SPD) durchgesetzt, der 42,8 Prozent der Stimmen erhalten hatte. „Ich bin in den vergangen zehn Jahren immer mit Respekt behandelt worden, dafür möchte ich mich bei allen Bürgern bedanken“, sagte Knauß zum Abschied. Das sei in der heutigen Zeit ja nicht selbstverständlich. „Es gab viele Kontakte, viele Gespräche, auch schwierige, aber es ist nie entglitten. Ich hoffe, ich konnte den Respekt zurückspiegeln“, sagte Knauß, der sich, nachdem er Hutzel den Amtseid abgenommen hatte, an den Ratstisch begab. Denn in den neuen Rat wurde er als Mitglied der siebenköpfigen WGN-Fraktion gewählt.

„Es gibt kein richtig oder falsch, jede Meinung zählt“, sagte Hutzel, der in einer kurzen Ansprache erläuterte, wie er sich die künftige Zusammenarbeit im Rat vorstellt. Er sei davon überzeugt, dass die Ratsmitglieder auch in Vergangenheit nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hätten, auch wenn sich mancher Beschluss im Nachhinein als nicht optimal herausgestellt habe. „Auf uns warten einige Aufgaben, wir werden nicht immer einstimmige Beschlüsse fassen, aber ich erwarte, dass wir immer ehrlich und respektvoll miteinander umgehen“, betonte Hutzel.

Jochen Geißer (rechts) ist künftig der erste Stellvertreter von Ortsbürgermeister Dieter Hutzel. Foto: Jörg Petri

Hutzel war in der vergangenen Legislaturperiode erster Beigeordneter. Diesen Posten übernimmt nun Jochen Geißer (CDU), den der Rat mit 16 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung wählte. Auch der zweite Beigeordnete ist neu, da der bisherige Amtsinhaber Manuel Zoller (WGN) auf eine weitere Amtszeit verzichtete. Mit 14 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen wurde Ralf Weisenburger zu seinem Nachfolger bestimmt.

Ralf Weisenburger (rechts) legt seinen Amtseid als zweiter Beigeordneter ab. Foto: Jörg Petri

Eine Änderung wird es auf Wunsch Hutzels bei den Gremien geben. Künftig haben die Neuburger 6 statt 5 Ausschüsse. Neu ist der Ausschuss für die Digitalisierung, Social Media und EDV. Gerade der Auftritt der Gemeinde in den sozialen Medien gewinne immer mehr an Bedeutung, deshalb halte er einen eigenen Ausschuss für gerechtfertigt, so Hutzel. Gab es bisher Ausschüsse sowohl mit 6 als auch mit 8 Mitgliedern, werden künftige alle Ausschüsse 6 Mitglieder haben. Da die drei Fraktionen nahezu gleich stark seien – die WGN-Fraktion hat 7 Sitze, CDU und SPD je 6 –, könnten alle Fraktionen je 2 Vertreter in die Ausschüsse entsenden, sagte Hutzel.