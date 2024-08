Wie soll Pirmasens in Zukunft aussehen? In welche Richtung soll sich die Stadt entwickeln? Das wird in einem städtischen Leitbild festgeschrieben. Die Pirmasenser können eigene Ideen einbringen.

„Die Zeiten ändern sich, die Stadt hat sich weiterentwickelt. Es ist sinnvoll, zusammen mit den Bürgern und der Stadtgesellschaft ein neues Leitbild zu erarbeiten“, sagt der Pirmasenser