Die Kommunalwahl hat die Zusammensetzung des Fischbacher Gemeinderates deutlich verändert. Im zwölfköpfigen Gremium waren in der konstituierenden Sitzung am Mittwoch fünf neue Mandatsträger vertreten. Nachdem Sascha Leidner ( FWG) ins Amt des Ortsbürgermeisters eingeführt worden war, wurden dessen Beigeordnete gewählt.

Bei der Wahl zum Ersten Beigeordneten kam es zu einer Kampfabstimmung. In Katharina Kafitz (FWG), Dirk Mitzkat (FWG) und Norbert Ray (CDU) wurden drei Kandidaten aufgestellt. Kafitz war in der Sitzung nicht anwesend, Ortsbürgermeister Leidner erläuterte, dass ihre schriftliche Einverständniserklärung sowohl für den Vorschlag zur Wahl als auch gegebenenfalls zur Annahme der Wahl vorliege. In der geheimen Abstimmung erhielt Kafitz sechs, Ray drei und Mitzkat zwei Stimmen. Für die Wahl zum weiteren Beigeordneten traten Mitzkat und Ray gegeneinander an. Ersterer erhielt acht, Ray drei Stimmen. Im Anschluss daran wurde Mitzkat als Beigeordneter ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt. Kafitz soll nach den Worten Leidners in der nächsten Ratssitzung ihr Amt übernehmen.