Bei der ersten Sitzung der neuen CDU-Fraktion im Ortsgemeinderat Maikammer hat sich die Führung neu aufgestellt. Zur neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Felicitas Klodt gewählt, zu ihren gleichberechtigten Stellvertretern Volker Stephan und Nicolai Schenk.

In einer Pressemitteilung heißt es, der bisherige Ortsvorsitzender Schenk habe deutlich gemacht, dass die Kommunalwahl eine Zäsur darstelle. Denn es sei weder gelungen, die absolute Mehrheit im Ortsgemeinderat zu verteidigen noch in der Nachfolge von Karl Schäfer weiter den Ortsbürgermeister zu stellen. Die CDU werde in Zukunft deutlich jünger, weiblicher und präsenter auftreten.

Klodt und Schenk kündigten an, dass die CDU auf jeden Fall einen Vorschlag für das Amt eines Ortsbeigeordneten unterbreiten werde. „Die CDU ist klar stärkste Fraktion im Rat, und unsere Wähler erwarten, dass wir uns dieser Verantwortung stellen.“ In der konstituierenden Sitzung werde Volker Stephan für das Amt vorschlagen. Dies sei kein Misstrauen gegenüber dem aktuell designierten FWG-Kandidaten Johannes Kupper. Die CDU habe vom künftigen Ortsbürgermeister Markus Sell „schon erwartet, dass er eine Beigeordnete oder einen Beigeordneten von der CDU als größter Fraktion in der neuen Spitze der Ortsgemeinde vorsieht.“

Schenk kritisierte die Aussage Sells, mit wechselnden Mehrheiten im Rat arbeiten zu wollen. Man dürfe die Entwicklungsstrategie einer so großen und erfolgreichen Ortsgemeinde wie Maikammer nicht zufälligen Ratsmehrheiten überlassen, so Schenk.