Viele neue Gesichter im Ortsgemeinderat Dannstadt-Schauernheim. Am Dienstagabend hat der sich in seiner ersten Sitzung konstituiert. Unter den 24 Mandatsträgern, die am 9. Juni gewählt wurden, sind acht neue. Neu unter den drei Beigeordneten ist Marc Hauck (FDP). Die SPD ging bei der Postenvergabe leer aus.

Nur ein paar Minuten waren es, die die bisherige und wieder gewählte Bürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) benötigte,