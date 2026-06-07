Der Stadtfest-Stargast 2026 steht fest: Antonia aus Tirol kommt von der Almhütte auf die Zweibrücker Stadtfestbühne.

Da passte alles, von der tollen Kulisse am Forum Alte Post über die Vielfalt der Künstler bis zur Feierlaune im Publikum. Das Pirmasenser Sommerintermezzo ist ein Erfolgsgarant.

Ein 13-jähriger Junge stirbt – und rettet dadurch fünf Menschen das Leben. Darüber haben sich Gymnasiasten in Zweibrücken informiert.

Ein psychischer Ausnahmezustand und dadurch verursachte Paranoia samt Halluzinationen haben in Pirmasens fast zu einem Mord geführt. Der Fall wird ab dieser Woche am Landgericht Zweibrücken verhandelt.

Friseure schneiden Obdachlosen und Bedürftigen in der Zweibrücker Alexanderskirche kostenlos die Haare. Wie aus der Kirche ein Salon wird und warum die neue Frisur für die „Kunden“ so viel bedeutet.

Die Linden an der Pirmasenser Kaffeetreppe sind weg, nur noch Baumstümpfe sind übrig. Eine notwendige Maßnahme, sagt die Stadt. Anwohner sind entsetzt und äußern Zweifel.

Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Manche Spiele fangen spät abends oder nachts an. Warum es kein Public Viewing gibt für Spiele, die nach 22 Uhr beginnen.

„Das schönste Fest ever!“, sagen die einen, „das größte Fest, das Hauenstein je erlebt hat“, die anderen. Eine Besucherin nennt das Schuhmacherfest „ein kleines Sommermärchen“.

Der König-Ludwig-Brunnen auf dem Zweibrücker Hallplatz wird am Sonntag, 14. Juni, umbenannt. Er trägt künftig den Namen seines jüdischen Stifters Fritz Gugenheim.

Die Initiative „Pro Presbyterium“ lädt für Donnerstag nach Pirmasens ein. Es geht um einschneidende Veränderungen, die die evangelische Landeskirche plant und die die Initiative verhindern will.

Der Zweibrücker Firmenlauf rückt näher. Und damit auch der Anmeldeschluss.

Die Dorfmoderation gab die Initialzündung: Vier Frauen sorgten dafür, dass aus der Gemeindebücherei Schönau ein Medienzentrum wurde.

In der Nacht auf Sonntag lieferten sich Polizisten eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit einem flüchtenden Autofahrer. Sie mussten die Verfolgung abbrechen, aber erwischt wurde der Fahrer trotzdem.

Den Kleinsteinhauser Kindergarten gibt es seit 50 Jahren. Warum die Kita zur Geburtstagsfeier eine Zeitkapsel vergrub und was reinkam.

Wiesbach will das Angebot für Jugendliche erweitern. Dabei soll ein Container am Sportplatz helfen.